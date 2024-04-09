” موعد صلاة العيد” توقيت صلاة العيد غدا في مصر وجميع المحافظات وأماكن صلاة العيد “اعرف وقت الصلاة بالدقائق”

يبحث الكثيرون عن توقيت صلاة العيد غدا في مصر وأماكن إقامة صلاة العيد في ربوع محافظات مصر، حيث تحدد صلاة العيد في كل محافظة بناء على توقيت الصلوات فيها، ثم أن وزارة الأوقاف تقوم بتنظيم أماكن صلاة العيد في المحافظات وداخل كل مركز في المحافظة، ومن خلال الأسطر التالية نبين توقيت وأماكن صلاة العيد في المحافظات المصرية.

توقيت صلاة العيد غدا في مصر

توقيت صلاة عيد الفطر في جميع محافظات مصر، والتي تحدد بناء على توقيت الشمس لكل محافظة من المحافظات المصرية، حيث تصلى صلاة العيد بعد ارتفاع الشمس بقدر رمح وهو ما يقدر بحوالي 15 إلى 20 دقيقة، وإليك توقيت صلاة العيد في المحافظات التالية:

القاهرة: 5:58 صباحًا.

الجيزة: 5:58 صباحًا.

الإسكندرية: 6:03 صباحًا.

المنصورة: 5:57 صباحًا.

الزقازيق: 5:57 صباحًا.

أسيوط: 6:01 صباحًا.

أسوان: 5:56 صباحًا.

بورسعيد: 6:00 صباحًا.

الفيوم: 5:57 صباحًا.

سوهاج: 6:03 صباحًا.

قنا: 6:02 صباحًا.

المنيا: 6:02 صباحًا.

الدقهلية: 5:57 صباحًا.

كفر الشيخ: 5:56 صباحًا.

الشرقية: 5:57 صباحًا.

الدقهلية: 5:57 صباحًا.

الإسماعيلية: 5:59 صباحًا.

السويس: 5:59 صباحًا.

البحر الأحمر: 6:02 صباحًا.

مرسى مطروح: 5:47 صباحًا.

السادس من أكتوبر: 5:58 صباحًا.

أماكن صلاة العيد في القاهرة

تحدد وزارة الأوقاف أماكن صلاة العيد في المساجد والساحات كل محافظة على حدة، حيث يمكن التواصل مع إدارة الأوقاف التابعة لكل مركز داخل المحافظة والتأكد من أماكن إقامة الصلاة في المركز، هذا وقد حددت وزارة الأوقاف الأماكن التي تقام فيها الصلاة في محافظة القاهرة على النحو التالي: