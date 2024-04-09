“عشان ترجع أيام زمان” حمل لعبة المزرعة السعيدة القديمة الأصلية على الجوال!

حمل لعبة المزرعة السعيدة القديمة الأصلية على الجوال، واستمتع بتربية الحيوانات و الدواجن، وزراعة المحاصيل، ثم الحصاد، وإنتاج الالعاب والجبن، عبر أفضل الألعاب التي يعجب بها الجميع من الصغار والكبار، ونافس أصدقائك في بناء وتوسيع مزرعتك لتصبح أفضل مزرعة بين اصدقائك.

تحميل لعبة المزرعة السعيدة family farm للاندرويد

استمتع ببناء مزرعتك وقم بتنزيل اللعبة عبر ذلك الرابط.

عندما تقوم بتنزيل اللعبة سوف تحصل على مساحة أرض خصبة حتى يمكنك زراعتها، وبناء العديد من المصانع وشراء الحيوانات، ومع الحصول على العديد من العملات يمكنك توسيع مزرعتك أكثر فأكثر.

تتكون عملاتك من قطع ذهبية ودنانير ويحتوي كلا منها على استخدامات مختلفة، حيث يمكنك أن تحتوي على العديد من القطع الذهبية ولكن الدنانير تعتبر نادرة ومن الصعب اكتسابها بسهولة.

تحتوي لعبة المزرعة السعيدة على متجر متكامل به الكثير من المصانع والحيوانات المختلفة من الدجاج، الارانب، الماعز، الأبقار، الجاموس، النعام، الغزلان، الطاووس والكثير من الانواع، حيث يعتبر كل حيوان له مستوى معين يتعين عليك الوصول إلي هذا المستوى حتى يمكنك الوصول إلي الكثير من أنواع الحيوانات.

مميزات لعبة المزرعة السعيدة family farm للاندرويد