“10.000 جوهرة ببلاش“ كيفية الوصول إلى مستوى الهيرويك وشحن جواهر فري فاير مجانا FREE FIRE 2024 موقع غارينا الأصلي

تم إطلاق لعبة فري فاير لأول مرة في عام 2017 وأصبحت عالمية وحازت على جائزة كبيرة في عام 2019 وذلك بالإضافة إلى الربح المالي الكبير الذي نجحت في تحقيقه من خلال عدد التحميلات التي حصلت عليها، يتم اللعب من خلال تجميع حوالي 50 لاعب في ساحة قتال مفتوحة ويجب على اللاعب قتل الإعداء والحرص على أن يبقى على قيد الحياة، يتساءل عدد كبير من اللاعبين عن خطوات الوصول إلى مستوى الهيرويك وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

خطوات الوصول إلى مستوى الهيرويك

يوجد مجموعة من المستويات المختلفة التي يجب أن يمر بها اللاعب من أجل الوصول إلى مستوى الهيرويك وهم:

مستوى البرونز وهو المستوى الإبتدائي في اللعبة ويجب على اللاعب تجميع 1000 نقطة وذلك من أجل الانتقال إلى المستوى التالي.

المستوى الفضي ويجب على اللاعب في ذلك المستوى أن يجمع ما لا يقل عن 1500 نقطة.

المستوى الذهبي وهو يجب على اللاعب في ذلك المستوى أن يجمع 2100 نقطة من أجل الانتقال إلى مستوى جديد.

مستوى البلاتين وهو عبارة عن 4 مستويات يجب أن يقوم اللاعب بتجميع 500 نقطة في كل مستوى وذلك حتى يكون المجموع 2600 نقطة.

المستوى الألماس وفيه يجب على اللاعب تجميع 3200 نقطة.

أخيرا مستوى الهيرويك وفيه يجب على اللاعب تجميع 3200 نقطة من أجل أن يصبح الهيرو في اللعبة.

مميزات لعبة فري فاير

تمتلك لعبة فري فاير مجموعة من المميزات التي تجعلك تقوم بتحميلها وهي: