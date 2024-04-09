“هنا كشوف pdf”.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر موقع وزارة العمل العراقية في جميع المحافظات

تصدرت اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 محركات بحث جوجل خلال الساعات الأخيرة وخاصة بعد الإعلان الذي أصدرته وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية عن قوائم المقبولين ببرنامج الرعاية الاجتماعية للدفعة الأخيرة، ولذلك تزايدت التساؤلات من قبل مواطني العراق بخصوص الاستعلام عن المقبولين بالرعاية الاجتماعية وكافة التفاصيل الخاصة عن شروط التي حددت الوزارة للقبول ببرنامج الرعاية الاجتماعية.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

في إطار التعرف على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، لابد أن ننوه إلى الشروط والمعايير الضرورية لكافة المواطنين الذين يرغبون في الحصول على كافة مخصصات الدعم الاجتماعي، ومنها :

أن يكون المتقدم يحمل الجنسية العراقية.

أن يقيم بشكل دائم في العراق.

أن يكون من الأسر الفقيرة التي تحتاج إلى الدعم وتقديم مايثبت ذلك.

ألا يكون قد حصل سابقا على أي دعم اجتماعي من الدولة.

أن يتراوح عمر المتقدم مايين 18 و60 عاماً، وبينما النساء تتراوح أعمارهن مابين 15 إلى 55 عاماً.

ألا يكون لديه أملاك سواء كانت أراضي أو عقارات.

أن يحصل المتقدم على الدخل بشكل منتظم.

وإذا استوفى المواطنون هذه المعايير سيتم قبوله ضمن برنامج الرعاية الاجتماعية.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

وتم الإعلان من قبل الجهات المعنية عن إمكانية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية، وهي: