الساعه كام .. موعد صلاة عيد الفطر 2024 فى مصر القاهرة والجيزة وباقي المحافظات المصرية Eid Mubarak

موعد صلاة عيد الفطر 2024 فى مصر يريد العديد من المواطنين معرفة موعد صلاة العيد الصغير (عيد الفطر)، وهو العيد الذي يأتي بعد شهر رمضان المبارك كما يقوموا بالبحث عن موعد انتهاء شهر رمضان وقدوم العيد من أجل الاستعداد له، حيث يعتبر عيد الفطر من المناسبات الإسلامية المميزة التي يفرح بقدمها الكبار والصغار، ويقومون بالاستعداد له من خلال ترتيب منازلهم وشراء الملابس الجديدة وشراء الكعك والبسكويت وتزيين الأماكن بالبالونات والزينة للاحتفال بقدوم هذه الأيام المميزة.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 فى مصر

ومن المقرر أن تقام صلاة عيد الفطر في محافظات مصر في الأوقات التالية:

موعد صلاة العيد في محافظة القاهرة: 5:59 صباحًا.

وقت صلاة عيد الفطر في الجيزة: 5:58 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في الإسكندرية: 6:02 صباحًا.

توقيت صلاة العيد في بورسعيد: 5:53 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في السويس: 5:53 صباحًا.

وقت صلاة العيد في العريش: 5:47 صباحًا.

موعد صلاة العيد في سانت كاترين: 5:48 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في طابا: 5:44 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في شرم الشيخ: 5:47 صباحًا.

تقام صلاة العيد في دمنهور: 6:00 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في طنطا: 5:58 صباحًا.

تقام صلاة عيد الفطر في الفيوم: 6:00 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في بني سويف: 5:59 صباحًا.

تقام صلاة العيد في المنيا: 6:02 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في أسيوط: 6:00 صباحًا.

تقام صلاة عيد الفطر في سوهاج: 5:59 صباحًا.

موعد صلاة العيد في قنا: 5:55 صباحًا.

تقام صلاة العيد في أسوان: 5:56 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطرفي أبوسمبل: 6:02 صباحًا.

تقام صلاة العيد في مرسى مطروح: 6:15 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر ف الغردقة: 5:50 صباحًا.

وقت صلاة عيد الفطرفي الخارجة: 6:05 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في الإسماعيلية: 5:53 صباحًا.

تقام صلاة العيد في المنصورة: 5:57 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في الزقازيق: 5:56 صباحًا.

موعد صلاة العيد في بنها: 5:58 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في شبين الكوم: 5:59 صباحًا.

توقيت صلاة عيد الفطر في كفر الشيخ: 5:58 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في دمياط: 5:55 صباحًا.

اوقات صلاة العيد في السلوم: 6:21 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في نويبع: 5:45 صباحًا.

موعد العيد الصغير 2024

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية أن أول أيام عيد الفطر المبارك سيوافق يوم 10 من شهر إبريل وسيمتد حتى 12 إبريل،وقامت دار الإفتاء المصرية باستطلاع هلال شهر شوال يوم الأثنين 8 أبريل 2024، الموافق 29 من رمضان، كما ينبغي العلم أن موعد إجازة عيد الفطر في القطاعات الحكومية ستصل إلى خمسة أيام.

أحلى رسائل تهنئة بعيد الفطر المبارك

يستغل الناس الأعياد والمناسبات لإرسال التهنئة لبعضهم البعض، وفيما يلي أروع رسائل عيد الفطر المبارك: