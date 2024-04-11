“وزارة المالية 100.000 دينار“ كيفية احتساب الراتب التقاعدي 2024 بالعراق mof.gov.iq وشروط الحصول على الزيادة الأخيرة

راتب التقاعد هو عبارة عن مبلغ شهري يتم منحه للأشخاص الذين تقاعدوا عن العمل داخل دولة العراق وذلك من أجل مساعدتهم في تلبية الإحتياجات الخاصة بهم وتوفير حياة أفضل لهم ومساعدتهم على مواجهة الظروف الاقتصادية السيئة التي يعاني منها الجميع.

كيف يتم احتساب الراتب التقاعدي في العراق؟

يتم حساب الراتب التقاعدي داخل العراق من خلال اتباع المعادلة التالية:

عدد شهور الخدمة التي قضاها المتقاعد داخل المؤسسة× (الراتب الأساسي×125٪) يساوي قيمة راتب التقاعد.

يجب العلم أن الراتب التقاعدي يجب أن لا يتعدى الراتب الأساسي للموظف، ولكن فيما بعد يتم إضافة علاوات غلاء الأسعار.

الخدمات المقبولة لغايات التقاعد

قامت الجهات المسؤولة بتحديد مجموعة من الخدمات التي يتم قبولها في غايات التقاعد وهي:

الخدمة العسكرية والتي تحسب بنسبة ⅘.

مدة الخدمة المصنفة.

كامل مدة خدمة العلم.

ثلثي مدة الخدمة الغير مصنفة.

الخدمات الغير مقبولة في رواتب التقاعد

يوجد مجموعة من الخدمات التي لا يتم قبولها والتي تتمثل في:

خدمات الموظف دون 17 عام.

مدة العطلات بدون راتب.

عندما تزيد مدة الإعارة الخارجية عن 3 سنوات.

شروط الحصول على راتب التقاعد بالعراق

قامت وزارة المالية بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها من أجل الحصول على راتب التقاعد وهي:

يجب أن يكون المتقدم قد أتم المدة المحددة للخدمة والتي تكون 24 عام و6 شهور للموظف، 19 عام و6 شهور للموظفة، 20 عام للعسكريين.

الأشخاص الذين توقفوا عن العمل بسبب إصابتهم بمرض يعيقهم عن العمل.

الموظف الذي تعدى الستين عام.

الجرائم التي تحرم الموظف من راتب التقاعد