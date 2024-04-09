تكبيرات عيد الفطر المبارك 2024 بصوت رائع 🌼💛 لنجعلها تملأ الدنيا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد

تعتبر تكبيرات العيد هي من السنن المؤكدة عند أكثرية الفقهاء، كما يشجع على التكبير في يوم العيد ويتم التكبير بأي صيغة من صيغ التكبير، ويكون الأمر في ذلك واسعًا؛ لأن الأمر بالتكبير في هذه المناسبة ورد مطلقًا في القرآن الكريم حيث قال تعالى: “وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ” [البقرة: 185].

تأكيد دار الإفتاء المصرية بتكبيرات العيد

وقد أكدت دار الإفتاء المصرية هذا الأمر، مشيرة إلى أن الأمر بالتكبير يفهم بشكل عام إذا لم يذكر تحديدًا في الشرع، ولم يرد في السنة النبوية بخصوصية صيغة التكبير في يوم العي، وبالتالي، يبقى الأمر في هذا الصدد مرتبطًا بمرونة الشرع فمن المحبب والسنة هو التكبيرات، فمن ادَّعى بِدْعِيَّة صيغةٍ ما لعدم ورودها فهو مبتدع؛ لأنه قيَّد ما أطلقه الله، وضيَّق على الناس ما وسَّعه الله.

صيغة تكبيرات العيد

الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا)

تكبيرات عيد الفطر 2024 بصوت جميل

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