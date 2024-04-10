“مبروك هتأخذ فلوسك في شوال”.. شوف قبضك بقا كام بعد اصدار جدول الاجور الجديد بعد الزيادة.. هي دي الاخبار ولا بلاش!!
في ظل التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها العديد من الدول حول العالم، يعتبر تحديد الحد الأدنى للأجور أمراً حيوياً لضمان حياة كريمة للعمال والموظفين، ومن هذا المنطلق، قامت الحكومة بتحديد جدول جديد للحد الأدنى للأجور لعام 2024 لجميع درجات القطاع الخاص، بهدف تحسين مستوى المعيشة وضمان الحقوق الاجتماعية للعاملين.
رواتب العاملين
تم إصدار هذا الجدول الجديد بناءً على دراسات دقيقة للواقع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، وبالتعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة والنقابات العمالية، بهدف تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، ويعكس هذا الجدول التحديثات الأخيرة في سياسة الحكومة الاقتصادية والاجتماعية، والتي تهدف لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتحفيز النمو الاقتصادي.
زيادة رواتب العاملين
من المتوقع أن تشهد رواتب العاملين في القطاع الخاص تحسناً ملحوظاً بفضل القرار الجديد المتعلق بزيادة الرواتب حسب الدرجات الوظيفية، وذلك على النحو التالي:
- تمت تعديل رواتب الموظفين في الدرجة الخامسة والسادسة بحيث لا تقل عن 6 آلاف جنيه، وهو مبلغ مرضٍ.
- تمت زيادة رواتب الدرجة الرابعة لتبلغ على الأقل 6200 جنيه.
- تمت رفع رواتب الدرجة الثالثة لتبلغ على الأقل 6700 جنيه.
- تمت زيادة رواتب الدرجة الثانية لتصل إلى 7200 جنيه على الأقل.
- تمت رفع رواتب الدرجة الأولى، أو ما يعادلها، لتبلغ على الأقل 8200 جنيه.
- تمت رفع رواتب درجة المدير العام، أو ما يعادلها، لتصل إلى 8700 جنيه.
- تمت زيادة رواتب الدرجة العالية لتبلغ على الأقل 10200 جنيه.
- تمت رفع رواتب الدرجة الممتازة لتبلغ على الأقل 12200 جنيه.