“مبروك هتأخذ فلوسك في شوال”.. شوف قبضك بقا كام بعد اصدار جدول الاجور الجديد بعد الزيادة.. هي دي الاخبار ولا بلاش!!

في ظل التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها العديد من الدول حول العالم، يعتبر تحديد الحد الأدنى للأجور أمراً حيوياً لضمان حياة كريمة للعمال والموظفين، ومن هذا المنطلق، قامت الحكومة بتحديد جدول جديد للحد الأدنى للأجور لعام 2024 لجميع درجات القطاع الخاص، بهدف تحسين مستوى المعيشة وضمان الحقوق الاجتماعية للعاملين.

رواتب العاملين

تم إصدار هذا الجدول الجديد بناءً على دراسات دقيقة للواقع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، وبالتعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة والنقابات العمالية، بهدف تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، ويعكس هذا الجدول التحديثات الأخيرة في سياسة الحكومة الاقتصادية والاجتماعية، والتي تهدف لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتحفيز النمو الاقتصادي.

زيادة رواتب العاملين

من المتوقع أن تشهد رواتب العاملين في القطاع الخاص تحسناً ملحوظاً بفضل القرار الجديد المتعلق بزيادة الرواتب حسب الدرجات الوظيفية، وذلك على النحو التالي: