“قبل ما تنزل تشتري” شوف أسعار الرنجة والفسيخ وصلوا لفين!

ما هي أسعار الرنجة والفسيخ؟ باقتراب نهاية شهر رمضان الكريم واقتراب حلول عيد الفطر المبارك، ينشغل الكثيرون بالتحضيرات والتجهيزات للاحتفال بهذه المناسبة السعيدة، ومن بين أهم التجهيزات التي لا يمكن الاستغناء عنها هي اقتناء الفسيخ والرنجة، اللذان يعتبران جزءًا لا يتجزأ من تقاليد الاحتفال بعيد الفطر في معظم بلاد العالم العربي.

أسعار الفسيخ الطازج

سعر كيلو سمك الفسيخ : تتراوح أسعاره بين 340 و 380 جنيها في معظم الأسواق والمحلات .

فسيخ ملح وسط : يتراوح سعره بين 400 و 450 جنيها للكيلو .

فسيخ مخلي : يصل سعره إلى 475 جنيها للكيلو .

فسيخ ملح خفيف : يتراوح سعره بين 450 و 500 جنيه للكيلو .

أسعار الفسيخ المعلب

برطمان فسيخ بوري مخلي 200 جرام : يتراوح سعره بين 100 و 120 جنيها .

برطمان فسيخ بوري جزل 350 جرام : يباع بسعر يتراوح بين 130 و 150 جنيها .

علبة فسيخ فيليه 200 جرام : يتراوح سعرها بين 60 و 80 جنيها .

علبة فسيخ فيليه 350 جرام : يتراوح سعرها بين 120 و 150 جنيها .

أسعار الرنجة

الرنجة الهولندية : تتراوح أسعارها بين 120 و 200 جنيه للكيلو .

الرنجة المخلية : تباع بسعر يتراوح حوالي 255 جنيها للكيلو .

الرنجة بطارخ : يتراوح سعرها بين 280 و 300 جنيه للكيلو .

الرنجة بطارخ مخلية : يتراوح سعرها بين 305 و 330 جنيه للكيلو .

أنواع أخرى من الأسماك

كيلو الملوحة : بسعر يبلغ حوالي 350 جنيها .

الملوحة الأسوانية : تتراوح أسعارها بين 220 و 240 جنيه للكيلو .

السردين : يتراوح سعره بين 180 و 200 جنيه للكيلو .

الأنشوجة 200 جرام : يباع بسعر يتراوح بين 100 و 120 جنيها .

تظل أسعار الفسيخ والرنجة محور اهتمام الكثيرين خلال فترة اقتراب عيد الفطر المبارك، حيث يسعون لاقتناء أفضل الأنواع بأسعار مناسبة، وبهذا يمكن للجميع الاستمتاع بتناول هذه الأطعمة الشهية في جو من الفرح والاحتفالات العائلية.