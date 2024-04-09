منوعات

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في جميع المدن والمحافظات المصرية

موعد صلاة عيد الفطر 2024

صورة يس خالد يس خالدمنذ 22 دقيقة
0
موعد صلاة عيد الفطر 2024
موعد صلاة عيد الفطر 2024

موعد صلاة عيد الفطر 2024، كشفت دار الإفتاء المصرية عن نتيحة استطلاع هلال شهر شوال، والتي أكدت عن عدم ثبوت رؤية الهلال وأكدت أن يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024 هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن الأربعاء الموافق 10 أبريل 2024 هو أو أيام عيد الفطر المبارك، كما أعلنت دار الإفتاء المصرية عن موعد صلاة عيد الفطر 2024 في كافة المدن والمحافظات المصرية، وخلال الساعات الأخيرة بدأ عدد كبير من المواطنين في البحث عن مواقيت صلاة العيد والتي تكون بعد شروق الشمس مباشرة، ومن خلال هذا المقال دعونا نتعرف سوياً على مواقيت الصلاة في جميع محافظات مصر…..

موعد صلاة عيد الفطر 2024

قد تختلف مواعيد صلاة العيد من محافظة إلى أخرى، وكانت دار الإفتاء المصرية أعلنت عن مواعيد صلاة عيد الفطر في جميع المحافظات مشيرة إلى أن أداء صلاة العيد سوف يكون بعد ارتفاع الشمس قدر رمح أي ما يعادل مترين ، وإليكم مواعيد الصلاة في عدد من المحافظات المصرية ….

محافظة القاهرة5:59
محافظة الجيزة5:58
محافظة الإسكندرية6:02
محافظة بورسعيد5:53
محافظة السويس5:53
محافظة العريش5:47
الطور5:50
سانت كاترين5:48
طابا5:44
شرم الشيخ5:47
دمنهور6:00
طنطا5:58
المنصورة5:57
الزقازيق5:56
بنها5:58
شبين الكوم5:59
كفر الشيخ5:58
الفيوم6:00
بنى سويف5:59
المنيا6:02
أسيوط6:00
سوهاج5:59
قنا5:55
أسوان5:56
أبو سمبل6:02
مرسى مطروح6:13
الغردقة5:50
الخارجة6:05
الإسماعيلية5:53
دمياط5:55
السلوم6:21
نويبع5:45
حلايب5:42
شلاتين5:46

طريقة أداء صلاة العيد

وتتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن طريقة أداء صلاة العيد وأكدت دار الإفتاء المصرية أن الطريقة الصحيحة لصلاة العيد تكون عبارة عن ركعتين الركعة الأولى والتي تضم سبعة تكبيرات غير تكبيرة الإحرام مع قراءة سورة الفاتحة وسورة “ق”، ويستكمل المسلم الركوع والسجود، وفي الركعة الثانية يكبر المصلي خمسة تكبيرات ويقرأ سورة الأعلي وبعد الإنتهاء من صلاة العيد تكون خطبة العيد والتي تتناول مظاهر الإحتفال بعيد الفطر المبارك والسنن المفضلة في هذه المناسبة أهمها الإستحمام والتطيب قبل الذهاب إلى صلاة العيد .

إنضم لقناتنا على تيليجرام

صورة يس خالد يس خالدمنذ 22 دقيقة
0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى