“1.100.000 دينار مصرف الرافدين“ وزارة المالية العراقية تزف مفاجأة سارة عن “رواتب الموظفين“ بمناسبة عيد الأضحى

يبحث الكثير من المواطنين داخل العراق عن موعد صرف رواتب الموظفين وكذلك سلم الرواتب بعد الزيادة الجديدة التي أقرتها الحكومة العراقية والتي تم تطبيقها خلال الفتره الماضية، وتسعى الحكومة العراقية بشكل دائم الى مساعدة المواطنين وخاصة العاملين داخل قطاعات الدولة المختلفة وذلك لشكرهم على المجهود الذي يتم بذله اثناء عملهم في القطاعات داخل الدولة، وخاصة مع الغلاء وارتفاع الأسعار نجد أن العديد من الأسر وخاصة محدودة الدخل والفقيرة تعاني من ارتفاع تلك الاسعار وشراء المستلزمات الخاصة بهم.

وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين

كشفت وزاره الماليه العراقيه انه يمكن الاستعلام عن سلم الرواتب والذي من المقرر ان يكون كالتالي:

راتب الموظفين في الدرجة الاولى سوف يكون مليون و 100 الف دينار عراقي.

كما سيحصل الموظف في الدرجة العاشرة على راتب 650 الف دينار عراقي.

بينما يحصل موظفي الدرجة التاسعة على راتب وقدره 819 الف دينار عراقي.

رابط الاستعلام عن رواتب الموظفين بالعراق

قامت وزارة المالية العراقية بإطلاق رابط إلكتروني يمكنك من خلاله الاستعلام عن الراتب الخاص بك وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: