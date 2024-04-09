“اللعبة اللي هتاخد عقل الكل” نزل لعبة Hill climb Racing الإصدار الجديد وعيش جو المغامرة!

لعشاق لعبة القيادة تعد لعبة Hill climb Racing من الألعاب التي تجعلك في استمتاع لإمتلاكها مجموعة من السيارات التي تمنحك القيادة في طرق متعرجة تحتوي على منحدرات تعوقك في الوصول إلي النهاية، مما تعطيك روح الإثارة والمتعة.

مميزات لعبة Hill climb Racing

تلعب السيارة بواسطة الوقود وبالتالي عليك الحرص من وضع الوقود في سياراتك حتى لا تتوقف.

توفر لك العديد من أنواع وأشكال السيارات التي يمكنك شرائها والاستمتاع بها، فأحرص على شراء أحدث انواع السيارات حتى تتمتع بتجربة قيادة جيدة أثناء الطريق.

توفر لك أشكال متنوعة من الطرق حيث يتمتع كل طريق بمواصفات مختلفة، وكلما تقدمت في اللعبة يتزايد التعرجات الموجودة في هذه الطرق حتى يمنحكم روح الإثارة والرغبة في الوصول إلي النهاية.

تمتلك اللعبة العديد من المستويات حتى يمكنك خوضها والتمتع بها.

تحميل لعبة Hill climb Racing