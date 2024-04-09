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متى موعد صلاة العيد في المملكة العربية السعودية 1445 وأماكن إقامة صلاة العيد في عموم المملكة

متى موعد صلاة العيد في المملكة العربية السعودية 1445 وأماكن إقامة صلاة العيد في عموم المملكة

صورة Ragabgomaa Ragabgomaaمنذ ساعة واحدة
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متى موعد صلاة العيد في المملكة العربية السعودية 1445 وأماكن إقامة صلاة العيد في عموم المملكة
متى موعد صلاة العيد في المملكة العربية السعودية 1445

يبحث الكثيرون اليوم عن موعد صلاة العيد في السُّعُودية وجميع المدن التابعة للمملكة، تعد صلاة العيد من أكبر شعائر هذا اليوم، فمن خلال صلاة العيد يعبر المسلمون عن فرحتهم بيوم الفطر، لذلك تجد الكثيرون يحرصون على الاطلاع على موعد صلاة العيد وأماكن إقامة الصلاة في المملكة، والتي من خلال الأسطر التالية نبين تفاصيل توقيت وأماكن صلاة العيد في مدن المملكة.

موعد صلاة العيد في مدن السعودية 1445

يبحث الكثيرون عن موعد صلاة العيد في المملكة العربية السعودية وجميع مدن المملكة، حيث تقام صلاة العيد في المملكة في كل مدينة على حسب التوقيت بها على النحو التالي:

المدينةتوقيت صلاة العيد
الرياض5:50 صباحًا
جدة6:23 صباحًا
الدمام5:35 صباحًا
المدينة المنورة6:19 صباحًا
مكة المكرمة6:20 صباحًا
الطائف6:18 صباحًا
نجران6:05 صباحًا
القطيف5:36 صباحًا
جازان6:12 صباحًا
خميس مشيط6:11 صباحًا
متى موعد صلاة العيد في المملكة العربية السعودية 1445 وأماكن إقامة صلاة العيد في عموم المملكة
متى موعد صلاة العيد في المملكة العربية السعودية 1445

أماكن صلاة العيد في السعودية 1445

من أهم شعائر يوم غد وهو أول أيام عيد الفطر في المملكة العربية السعودية يبحث الجميع على أماكن إقامة صلاة العيد في جميع مدن المملكة، حيث تقام صلاة العيد في بعض المدن داخل المملكة على النحو التالي:

المدينةمكان صلاة العيد
مكة المكرمةمسجد نمرة
مكة المكرمةمسجد مون سبليت
مكة المكرمةمسجد الولاء
مكة المكرمةمسجد الملك عبد الله
مكة المكرمةمسجد المعشر
مكة المكرمةمسجد المعشر الحرم
مكة المكرمةمسجد الكبش
مكة المكرمةمسجد العقبة
مكة المكرمةمسجد الشجرة
مكة المكرمةمسجد الراية
مكة المكرمةمسجد الخيف
مكة المكرمةالمسجد الحرام
مكة المكرمةمسجد الحديبية
مكة المكرمةمسجد الجن
مكة المكرمةمسجد الجرانة
مكة المكرمةمسجد عائشة “التنعيم”
الرياضجامع الراجحي
الرياضجامع الإمام تركي بن عبد الله
الرياضجامع الملك فهد
الرياضجامع الكبير
الرياضجامع الغفران
الرياضجامع الفرقان
الرياضجامع السلام
الرياضجامع النور
الرياضجامع الرحمن
الرياضجامع الرحيم
جدةمسجد الرحمة
جدةمسجد القبلتين
جدةمسجد الفتح
جدةمسجد عمر بن الخطاب
جدةمسجد عثمان بن عفان
جدةمسجد علي بن أبي طالب
جدةمسجد عبد الله بن عباس
جدةمسجد عبد الله بن عمر
جدةمسجد عبد الله بن مسعود
جدةمسجد عبد الرحمن بن عوف
متى موعد صلاة العيد في المملكة العربية السعودية 1445 وأماكن إقامة صلاة العيد في عموم المملكة
متى موعد صلاة العيد في المملكة العربية السعودية 1445

كما يمكنك متابعة باقي الأماكن من خلال موقع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ثم أن صلاة العيد يتم تحديدها بناء على توقيت شروق الشمس في كل مدينة، حيث يضاف من 15 إلى 20 دقيقة وتقام صلاة العيد بعد ذلك، تابع توقيت شروق الشمس من هنــا.

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صورة Ragabgomaa Ragabgomaaمنذ ساعة واحدة
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