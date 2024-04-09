متى موعد صلاة العيد في المملكة العربية السعودية 1445 وأماكن إقامة صلاة العيد في عموم المملكة

يبحث الكثيرون اليوم عن موعد صلاة العيد في السُّعُودية وجميع المدن التابعة للمملكة، تعد صلاة العيد من أكبر شعائر هذا اليوم، فمن خلال صلاة العيد يعبر المسلمون عن فرحتهم بيوم الفطر، لذلك تجد الكثيرون يحرصون على الاطلاع على موعد صلاة العيد وأماكن إقامة الصلاة في المملكة، والتي من خلال الأسطر التالية نبين تفاصيل توقيت وأماكن صلاة العيد في مدن المملكة.

موعد صلاة العيد في مدن السعودية 1445

يبحث الكثيرون عن موعد صلاة العيد في المملكة العربية السعودية وجميع مدن المملكة، حيث تقام صلاة العيد في المملكة في كل مدينة على حسب التوقيت بها على النحو التالي:

المدينة توقيت صلاة العيد الرياض 5:50 صباحًا جدة 6:23 صباحًا الدمام 5:35 صباحًا المدينة المنورة 6:19 صباحًا مكة المكرمة 6:20 صباحًا الطائف 6:18 صباحًا نجران 6:05 صباحًا القطيف 5:36 صباحًا جازان 6:12 صباحًا خميس مشيط 6:11 صباحًا

أماكن صلاة العيد في السعودية 1445

من أهم شعائر يوم غد وهو أول أيام عيد الفطر في المملكة العربية السعودية يبحث الجميع على أماكن إقامة صلاة العيد في جميع مدن المملكة، حيث تقام صلاة العيد في بعض المدن داخل المملكة على النحو التالي:

المدينة مكان صلاة العيد مكة المكرمة مسجد نمرة مكة المكرمة مسجد مون سبليت مكة المكرمة مسجد الولاء مكة المكرمة مسجد الملك عبد الله مكة المكرمة مسجد المعشر مكة المكرمة مسجد المعشر الحرم مكة المكرمة مسجد الكبش مكة المكرمة مسجد العقبة مكة المكرمة مسجد الشجرة مكة المكرمة مسجد الراية مكة المكرمة مسجد الخيف مكة المكرمة المسجد الحرام مكة المكرمة مسجد الحديبية مكة المكرمة مسجد الجن مكة المكرمة مسجد الجرانة مكة المكرمة مسجد عائشة “التنعيم” الرياض جامع الراجحي الرياض جامع الإمام تركي بن عبد الله الرياض جامع الملك فهد الرياض جامع الكبير الرياض جامع الغفران الرياض جامع الفرقان الرياض جامع السلام الرياض جامع النور الرياض جامع الرحمن الرياض جامع الرحيم جدة مسجد الرحمة جدة مسجد القبلتين جدة مسجد الفتح جدة مسجد عمر بن الخطاب جدة مسجد عثمان بن عفان جدة مسجد علي بن أبي طالب جدة مسجد عبد الله بن عباس جدة مسجد عبد الله بن عمر جدة مسجد عبد الله بن مسعود جدة مسجد عبد الرحمن بن عوف

كما يمكنك متابعة باقي الأماكن من خلال موقع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ثم أن صلاة العيد يتم تحديدها بناء على توقيت شروق الشمس في كل مدينة، حيث يضاف من 15 إلى 20 دقيقة وتقام صلاة العيد بعد ذلك، تابع توقيت شروق الشمس من هنــا.