تردد قناة بطوط الجديد 2024 وتابع أجدد الأفلام وأغاني الأطفال في عيد الفطر

قناة بطوط الجديد 2024، من أهم القنوات الفضائية التي لها ملايين المتابعين من شتى أنحاء العالم لما تعرضه القناة على مدار اليوم بدون تقطيع أو تشويش، حيث تعرض قناة بطوط عدد كبير من الأفلام الكرتونية التي يفضلها الأطفال والكبار والتي يجلس أمامها الأطفال لساعات طويلة دون الشعور بالممل، ومن خلال هذا المقال سوف سوياً على تردد قناة بطوط على النايل سات…..

تردد قناة بطوط الجديد 2024

حيث يهتم عدد كبير من الأمهات بتنزيل تردد قناة بطوط الجديد والتي أصبحت على قوائم محرك البحث جوجل منذ بداية الساعات الأولى من صباح اليوم ، ومع حلول عيد الفطر المبارك بدأت الكثير في البحث عن القنوات المتخصصة في عرض أغاني الأطفال وأغاني العيد المبهجة التي تجعل الأطفال بل والكبار مستمتعين بأجواء العيد وإليكم تردد القناة….

التردد: 11549.

القمر الصناعي: النايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: أفقي.

الجودة: HD.

مميزات قناة بطوط

تتميز قناة بطوط بعدد من المميزات التي جعلتها دائما اهتمام وبحث الكثير من الأمهات وهذا بفضل المحتوى المتميز الذي تعرضه على مدار اليوم، والأفلام الكرتونية التي يفضلها الأطفال منها كرتون توم وجيري وتنة ورنة والسمكة ميمو وغيرها من الأفلام الجديدة، هذا بجانب إهتمام إدارة القناة بعرض الفيديوهات التعليمية التي تساهم في تنمية مهارات الأطفال في هذا السن الصغير ومنها الفيديوهات الخاصة بتعاليم الأطفال الأرقام والحروف الأبجدية وأسماء الحيونات والألوان وغيرها من الأمور التي يجب على الطفل الإطلاع عليها في سن صغير.