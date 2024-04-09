أقوى جهاز من ريلمي : معالج ممتاز واداء قوي مفيش فيه ولا غلطة تقريبًا!!

أقوى جهاز من ريلمي فهي من الشركات الرائدة في مجال إصدار الهواتف الذكية بمواصفات مميزة مع سعر مميز، لذلك يرغب الكثير من الأشخاص في اقتناء جهاز من الشركة الذي يتمتع بمجموعة من المواصفات المميزة منها الذاكرة الكبيرة بالإضافة للحجم المميز مع نظام تشغيل اندرويد 13 ومعالج الرسومات وهو مصمم بثلاث كاميرات.

أقوى جهاز من ريلمي

أقوى جهاز من ريلمي هو Realme 12 pro plus وهو يمتلك الكثير من المميزات التي تم بها تصميم الجهاز من قبل الشركة المختصة في التصميم المميز للجهاز، ومن تلك المميزات ما ياتي:

نظام التشغيل اندرويد 13 مما يدعم الكثير من المميزات عالية الجودة.

سطوع الشاشة يبلغ 394 بكسل لكل إنش.

يحتوي على ثلاث كاميرات بدقة 2و8 و200 بكسل بحيث يمكن التقاط الصور بزاوية واسعة، مع القدرة على تحسين التصوير باستخدام الذكاء الاصطناعي.

كاميرا سلفي بدقة 32 ميجا بكسل ودقة فيديو تصل ل 1080.

شاشة الهاتف مميزة من نوع Amoled.

سماعات الهاتف الخارجية تحتوي على صوت ستيريو مما يمكنك من الحصول على تجربة صوت مميزة.

معدل تحديث الشاشة يصل ل 120 هرتز.

مواصفات أقوى جهاز من ريلمي

يمتلك أقوى جهاز من ريلمي Realme 12 pro plus مجموعة من المواصفات المميزة التي جعلته من الهواتف التي تحوز بنسبة إقبال عالية بالإضافة لسعره المميز لذلك فهو من أفضل الهواتف التي يمكن اقتنائها بحيث أن معدل تحديث الشاشة يصل ل 120 هرتز، وسعة البطارية تصل ل 5000 مللي أمبير ويدعم الشحن السريع ببطارية قوتها 100 واط مع تزويد الهاتف بمستشعر بصمة الأصابع، كما يمكن تركيب كارت ميموري للهاتف، بالإضافة إلى قدرة الهاتف على مقاومة الماء.

سعر أقوى جهاز من ريلمي Realme 12 pro plus

يصل سعر الهاتف مساحة 128 جيجا ورام 8 جيجا 360 دولار، وحجم 256 جيجا ورام 8 جيجا سعر 385 دولار، وسعر الهاتف 256 جيجا مع رام 12 جيجا بسعر يصل 410 دولار.