“حملها pdf” كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية عبرمنصة مظلتي

يبحث عدد كبير من المواطنين في شتى أنحاء العراق عن كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية عبرمنصة مظلتي، خاصة مع حلول عيد الفطر المبارك والذي يلزم شراء الكثير من الإحتياجات، وأعلنت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بالعراق عن الإنتهاء من رفع الكشوفات الجديدة على الموقع الرسمي لها تيسيراً على عدد كبير من المواطنين وتجنب الخروج والذهاب إلى مكاتب الوزارة.

وصرح أحمد الأسدي” الذي يشغل منصب وزير العمل العراقي أن الوزارة انتهت من فحص الطلبات المقدمة من المواطنين الراغبين في الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية، وأكد إلى أن الوزارة استقبلت حوالي من يقرب من 10000 طلب، وبعد الفحص والمعاينة تم الموافقة فقط على الأشخاص والاسر التي انطبقت عليهم الشروط التي نوهت عنها الوزارة وهي:

شروط التسجيل في الرعاية الإجتماعية 2024

أن يكون المواطن المتقدم عراقي الجنسية.

أن يكون دائم الإقامة في العراق ولا يغادر أراضيها.

ألأ يكون للمتقدم دخل شهري ثابت.

وألا يكون للمتقدم دخل شهري ثابت.

كما يجب ألا يقل سن المتقدمين من الرجال عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام.

وللسيدات يجب ألا تقل أعمال المتقدمات عن 15 عام ولا يزيد عن 55 عام.

ألا يكون المتقدم مسجون أو في دور الإيواء.

وأخيراً يجب ألا يكون للمتقدم أصول أو عقارات أو أملاك وأراضي زراعية.

كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية عبرمنصة مظلتي