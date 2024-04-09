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مواصفات هاتف Samsung Galaxy A55 الجديد .. هاتف رائع لن تندم عند شراءه
مواصفات هاتف Samsung Galaxy A55 الجديد
مواصفات هاتف Samsung Galaxy A55 الجديد التي تم طرحه من شركة سامسونج المعروفة بإصدار هواتف بإمكانيات مميزة وبجودة عالية مع تصميم مميز بسطح معدني مع شكل مسطح مميز، بالإضافة للتصوير الليلي المميز للهاتف مع إضافة كاميرا بدقة مميزة، والمعالج ثماني النواة مما يمكنك بلعب الألعاب بجودة عالية وبدون وجود مشقة، كما أن تصميم الهاتف مقاوم للغبار والماء.
مواصفات هاتف Samsung Galaxy A55 الجديد
مواصفات هاتف Samsung Galaxy A55 الجديد يمتلك الكثير من المواصفات المميزة اللي تم تزويد الهاتف بها ليكون هاتف مطور من سامسونج بشكل كبير لوجود الكثير من الإمكانيات في الهاتف، وجاءت تلك المميزات كالتالي:
- يحتوي على ثلاث كاميرات بالإضافة لتصميم معدني مسطح يسهل من الإمساك بالهاتف.
- مصمم من طبقة غوريلا مما يزيد من متانته مع قدرته على مقاومة الضرر بشكل كبير.
- الهاتف متوفر بعدة ألوان مميزة منها الأزرق والكحلي وثلجي والليموني.
- تصميم كاميرا مميزة مما يمكنك من التقاط صور وفيديوهات بجودة ودقة عالية.
- وحدات اليكسا العالية الموجودة في الكاميرا تمكنك من التقاط صور مميزة مع الألوان الساطعة والدقيقة في الليل، بالإضافة إلى دقة التصوير الليلي المميزة.
أفضل مواصفات هاتف Samsung Galaxy A55 الجديد
تتميز مواصفات هاتف Samsung Galaxy A55 الجديد بما يلي:
- يمتلك الهاتف مجموعة كبيرة من المواصفات المميزة الذي صمم بها منها دقة الكاميرا مع وجود وحدات اليكسي الكبيرة بالإضافة لإمكانية استخدام الكاميرا ذات الزوايا الواسعة، مع ألوان ذات حيوية عالية بحيث تصل دقة الكاميرا ل 50 ميجا بكسل.
- توفر الكاميرا ألوان ذات حيوية عالية بحيث يمكنك التقاط الكثير من اللحظات التي تمكنك من مشاركة أجمل الأوقات مع الأصدقاء بصور ذات جودة عالية ومميزة.
- مصمم بمعالج ثماني النواة مما يتيح إمكانية اللعب مع البث بسهولة مع وجود قدرة 5G ويوفر إمكانية التخزين بمساحة تصل ل 256 جيجا بايت وإصدار آخر بمساحة تصل ل 128 جيجا بايت.