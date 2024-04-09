مواصفات هاتف Samsung Galaxy A55 الجديد .. هاتف رائع لن تندم عند شراءه

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A55 الجديد التي تم طرحه من شركة سامسونج المعروفة بإصدار هواتف بإمكانيات مميزة وبجودة عالية مع تصميم مميز بسطح معدني مع شكل مسطح مميز، بالإضافة للتصوير الليلي المميز للهاتف مع إضافة كاميرا بدقة مميزة، والمعالج ثماني النواة مما يمكنك بلعب الألعاب بجودة عالية وبدون وجود مشقة، كما أن تصميم الهاتف مقاوم للغبار والماء.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A55 الجديد

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A55 الجديد يمتلك الكثير من المواصفات المميزة اللي تم تزويد الهاتف بها ليكون هاتف مطور من سامسونج بشكل كبير لوجود الكثير من الإمكانيات في الهاتف، وجاءت تلك المميزات كالتالي:

يحتوي على ثلاث كاميرات بالإضافة لتصميم معدني مسطح يسهل من الإمساك بالهاتف.

مصمم من طبقة غوريلا مما يزيد من متانته مع قدرته على مقاومة الضرر بشكل كبير.

الهاتف متوفر بعدة ألوان مميزة منها الأزرق والكحلي وثلجي والليموني.

تصميم كاميرا مميزة مما يمكنك من التقاط صور وفيديوهات بجودة ودقة عالية.

وحدات اليكسا العالية الموجودة في الكاميرا تمكنك من التقاط صور مميزة مع الألوان الساطعة والدقيقة في الليل، بالإضافة إلى دقة التصوير الليلي المميزة.

أفضل مواصفات هاتف Samsung Galaxy A55 الجديد

تتميز مواصفات هاتف Samsung Galaxy A55 الجديد بما يلي: