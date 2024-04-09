تكنولوجيا
بأداء عالي وسعر مناسب.. سامسونج تطلق هواتف Galaxy M55 وM15 الجديدة للفئة المتوسطة
أطلقت شركة سامسونج اثنين من هواتفها الذكية Galaxy M55 وM15 في السوق الهندي بمستشعر رئيسي دقته 50 ميجا بيكسل للحصول على صور عالية الدقة، كما أن مواصفات الهاتف جيدة مقارنةً بسعره حيث تم إطلاقه الفئة المتوسطة، تعرف في هذا المقال على مواصفات كلا الهاتفين بعد إطلاقها بشكل رسمي في السوق الهندي.
مواصفات هاتف Galaxy M55
تم تصميم هاتف Galaxy M55 بشكل مبتكر ومواصفاته هي:
|الشاشة
|الكاميرا والتصوير
|النظام ثلاثي في الكاميرا الخلفية ودقة العدسات على الترتيب هي:
|الذاكرة والمعالج
|البطارية
|نظام التشغيل
مواصفات هاتف Galaxy M15
أطلقت سامسونج هاتف Galaxy M15 في السوق الهندي بمواصفات متطورة تشمل ما يلي:
|الشاشة
|الذاكرة والتخزين والمعالج
|الكاميرات والتصوير
|البطارية والشحن