بأداء عالي وسعر مناسب.. سامسونج تطلق هواتف Galaxy M55 وM15 الجديدة للفئة المتوسطة

أطلقت شركة سامسونج اثنين من هواتفها الذكية Galaxy M55 وM15 في السوق الهندي بمستشعر رئيسي دقته 50 ميجا بيكسل للحصول على صور عالية الدقة، كما أن مواصفات الهاتف جيدة مقارنةً بسعره حيث تم إطلاقه الفئة المتوسطة، تعرف في هذا المقال على مواصفات كلا الهاتفين بعد إطلاقها بشكل رسمي في السوق الهندي.

مواصفات هاتف Galaxy M55

تم تصميم هاتف Galaxy M55 بشكل مبتكر ومواصفاته هي:

الشاشة نوع الشاشة Super AMOLED.

الحجم 6.7 إنش.

جودة العرض Full HD+.

معدل التحديث 120Hz.

تحتوي الشاشة على ثقب كاميرا السيلفي بدقة 50 ميجا بيكسل. الكاميرا والتصوير النظام ثلاثي في الكاميرا الخلفية ودقة العدسات على الترتيب هي: الكاميرا الأولى تأتي بدقة 50 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري.

المستشعر الثاني يأتي بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الاتساع.

يأتي المستشعر الثالث بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم لقطات macro.

كاميرا السيلفي الأمامية تأتي بدقة 50 ميجا بيكسل. الذاكرة والمعالج سعة التخزين الداخلية 256 جيجا بايت.

ذاكرة الوصول العشوائي 12 جيجا بايت رام.

نوع المعالج Snapdragon 7 Gen 1. البطارية سعة البطارية 5000 ملي أمبير.

يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 43 واط. نظام التشغيل أندرويد 14.

مواصفات هاتف Galaxy M15

أطلقت سامسونج هاتف Galaxy M15 في السوق الهندي بمواصفات متطورة تشمل ما يلي: