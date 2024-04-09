“تكبيرات العيد” تردد القنوات الناقلة لتكبيرات العيد بث مباشر بصوت الحرم المكي

يبحث الكثيرون مع حلول عيد الفطر المبارك غدًا الأربعاء 10 أبريل 2024، عن القنوات التي تُذيع تكبيرات العيد بشكل متكرر، لإضفاء أجواء البهجة والسرور على المنازل، حيث تُعد تكبيرات العيد من مظاهر الاحتفال المُحببة لدى المسلمين، وهي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يكثر المسلم من التكبير في هذا اليوم تعبيرًا عن فرحهم بتمام الصوم وبالعيد، ومن خلال الأسطر التالية نبين لكم ترددات القنوات الناقلة لتكبيرات العيد.

تردد قناة الحج الناقلة لتكبيرات العيد

قناة الحج هي قناة سُعُودية تبث شعائر الحج والعمرة على مدار العام، كما تنقل صلاة العيد في السُّعُودية وتكبيرات العيد من الحرم المكي، حيث يمكنك متابعة القناة من خلال ترددها على القمر الصناعي النايل سات:

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة: 10922.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 8/7.

الجودة: HD.

تردد قناة السعودية للقرآن الكريم الناقلة لتكبرات العيد

قناة السُّعُودية للقرآن الكريم هي قناة سُعُودية تبث القرآن الكريم على مدار الساعة، كما تنقل شعائر الحج والعمرة وصلاة العيد من الحرم المكي وتكبيرات العيد ويمكنك متابعة القناة على ترددها على القمر الصناعي النايل سات:

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة: 12149.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

تردد قناة كنوز الناقلة لتكبيرات العيد

قناة كنوز هي قناة دينية إسلامية تبث برامج متنوعة تشمل تلاوة القرآن الكريم، وبرامج ثقافية ودينية، وبرامج تعليمية للأطفال، كما تُذيع تكبيرات عيد الفطر على مدار الأيام الثلاثة للعيد، ويمكنك متابعتها من خلال ترددها على القمر الصناعي النايل سات: