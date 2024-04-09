موبايل جديد بمميزات جبارة وشيقة : اليكـــم سعر ومواصفات Xiaomi 14 Ultra

سعر ومواصفات Xiaomi 14 Ultra الذي تم الإعلان عنه من قبل شركة شاومي فهو يحتوي على مجموعة من المواصفات المميزة منها دقة الكاميرا مع تصميم شاشة عالية الجودة بالإضافة لمعالج مميز من نوع حوالكم، وقد تم تزويده بكاميرا خلفية من نوع سوني يبلغ حجمها 1 بوصة، مما يتيح تصوير الفيديوهات بجودة عالية، وبطارية عالية الجودة تدعم الشحن السريع تبلغ قوتها 90 واط.

مميزات وسعر ومواصفات Xiaomi 14 Ultra

الهاتف يحتوي على مجموعة من المميزات بالإضافة إلى أن سعر ومواصفات Xiaomi 14 Ultra مميزة بشكل كبير، فقد تم تصميم الهاتف بحيث يدعم شريحتين نانو.

كما أنه يدعم شبكة ال5G مع دعم تقنية الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى قدرته على مقاومة الماء والغبار لتصل إلى عمق متر ونصف.

تصميمه من الجلد أو الزجاج مما يميزه بالمتانة بشكل كبير ، مع إضافةً فريم معدني من الجانب، بالإضافة لدعمه دقة التصوير بجودة ال 8k

سعر ومواصفات Xiaomi 14 Ultra

سعر ومواصفات Xiaomi 14 Ultra هو ما يميزه بشكل كبير من حيث إصدار مميز مع إمكانيات مميزة تم تزويد الهاتف بها ليكون واحد من أفضل الهواتف التي طرحتها الشركة، ومن تلك المميزات ما يلي: