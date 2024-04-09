تكنولوجيا
موبايل جديد بمميزات جبارة وشيقة : اليكـــم سعر ومواصفات Xiaomi 14 Ultra
سعر ومواصفات Xiaomi 14 Ultra
سعر ومواصفات Xiaomi 14 Ultra الذي تم الإعلان عنه من قبل شركة شاومي فهو يحتوي على مجموعة من المواصفات المميزة منها دقة الكاميرا مع تصميم شاشة عالية الجودة بالإضافة لمعالج مميز من نوع حوالكم، وقد تم تزويده بكاميرا خلفية من نوع سوني يبلغ حجمها 1 بوصة، مما يتيح تصوير الفيديوهات بجودة عالية، وبطارية عالية الجودة تدعم الشحن السريع تبلغ قوتها 90 واط.
مميزات وسعر ومواصفات Xiaomi 14 Ultra
- الهاتف يحتوي على مجموعة من المميزات بالإضافة إلى أن سعر ومواصفات Xiaomi 14 Ultra مميزة بشكل كبير، فقد تم تصميم الهاتف بحيث يدعم شريحتين نانو.
- كما أنه يدعم شبكة ال5G مع دعم تقنية الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى قدرته على مقاومة الماء والغبار لتصل إلى عمق متر ونصف.
- تصميمه من الجلد أو الزجاج مما يميزه بالمتانة بشكل كبير ، مع إضافةً فريم معدني من الجانب، بالإضافة لدعمه دقة التصوير بجودة ال 8k
سعر ومواصفات Xiaomi 14 Ultra
سعر ومواصفات Xiaomi 14 Ultra هو ما يميزه بشكل كبير من حيث إصدار مميز مع إمكانيات مميزة تم تزويد الهاتف بها ليكون واحد من أفضل الهواتف التي طرحتها الشركة، ومن تلك المميزات ما يلي:
- معالج من نوع كوالكوم snapdragon 8
- متوفر باصدار مساحة 256 جيجا بايت و 12 رام، وإصدار آخر بسعة 512 جيجا وان، وآخر بسعة 1 تيرا و16 جيجا رام.
- الشاشة مصممة بانحناءات توجد في الأطراف مع مساحة 6.73 بوصة من نوع اموليد.
- مصمم بكاميرا أمامية بدقة 12 ميجا بكسل، وكاميرا خلفية بدقة 50 ميجا بكسل، وكاميرا اخرى تبلغ دقتها 50 ميجا بكسل، والكاميرا الثالثة تبلغ دقتها 50 ميجا بكسل مع وجود كاميرا رابعة بدقة. 50 ميجا بكسل.
- بطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير مع تصميم يدعم الشحن السريع بقوة 90 واط بالإضافة لدعمها الشحن اللاسلكي بقوة 80 واط.