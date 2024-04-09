“كن أول المهنئين في العيد” أرسل رسائل تهنئة عيد الفطر مكتوبة 2024 وكلمات مميزة وحصرية للجميع

تهنئة عيد الفطر المبارك من الأمور التي يحرص عليها الكثيرون للشعور بالفرحة والبهجة والسعادة، فالعيد يأتي لينشر السعادة والبهجة في قلوب المسلمين، واصبحت التهنئة بالعيد وغيرها من المناسبات مقتصرة على إرسال الكلمات المميزة ورسائل التهنئة الحصرية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وبالتزامن مع قدوم عيد الفطر يتضاعف البحث الآن عن أجمل رسائل لتهاني العيد، وفيما يلي نستعرض عليكم تفاصيل هذا الشأن.

رسائل تهنئة عيد الفطر مكتوبة 2024

العيد يدخل على قلوب الجميع الفرحة والسعادة، ومن أكثر العادات التي تدخل السرور على الجميع هي تبادل التهنئة فيما بينهما، ولذلك نستعرض عليكم أجمل العبارات التي يمكن إرسالها للجميع وهي:

باقة من الورد والفل والياسمين معطرة برائحة العود والريحان، تقول لكم كل عيد وأنتم طيبين.

غردت الطيور بدخول العيد المبارك وغنت بأجمل الأغاني، وفرحت من قلبي برسالتك يا غالي.

فرح قلبي من الفرحة عندما دخل عيد الفطر المبارك وشاهدت وجهك ياحبيبي بخير.

عبارة حب ومودة نرسلها لك في العيد المبارك، ونقول لك كل عام وأنت بخير.

جاء العيد على الناس وهم يفرحون ويسعدون، ولكنى لا أعرف معنى الفرحة بدونك، فعيدي ياحبيبى هو عيدك

أرسل لك أجمل التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، عيد فطر سعيد، كل عام وأنت بخير، أدعو الله أن يجعلك من الصالحين في الدنيا والآخرة.

أمانينا تسبق تهانينا وفرحتنا تسبق ليالينا وعيد مبارك علينا وعليكم. كل عام وأنت إلى الله أقرب، ولفعل الطاعات أرغـب، وللجنة أسبق.

أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجمعنا بكم في الفردوس الأعلى. تقبل الله طاعاتكم، وأتم بالعيد فرحتكم، وأقر أعينكم بنصر أمتكم.

رمضان راحل والعيد قادم، فمن نُعزي؟ ومن نُهنئ؟ تقبل الله منا ومنكم وعيدكم مبارك. تقبل الله صيامكم وأسعد أيامكم، وكل عام وأنتم بخير.

أجمل ما قيل في عيد الفطر المبارك، أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات.

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