مبلغ الغرامة علي المركبة!!.. هـسة غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024 بالعراق

غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024 بالعراق تم إطلاقها عبر خدمة إلكترونية بحيث يتمكن المقيمين بداخل دولة العراق من معرفة المخالفات المرورية قبل أن توقع عليهم عقوبات من أجل القيام بدفعها، وتلك الخدمات الإلكترونية تهدف لتطوير مؤسسات الدولة وللتسهيل على المواطنين والمساعدة في توفير الوقت بحيث تسهل تلك الطريقة إمكانية الاستعلام عن غرامات المرور.

أنواع غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024 بالعراق

تم تحديد هيئة يتم من خلالها تحديد غرامات المرور والعقوبات التي تفرض على من يخالف القواعد، بحيث أن الهدف منها تحسين السير وتقليل الحوادث، مع ضرورة الالتزام بقواعد المرور المحددة من قبل إدارة المرور.

وقد تقرر فرض غرامة بقيمة 10 الاف دينار لمن يقود تحت تأثير الكحول، ومن لا يستخدم حزام الأمان في القيادة تفرض عليه غرامة 2500 دينار، ومن يتجاوز الاشارة الحمراء فإن الغرامة المفروضة عليه 500 دينار،بحيث أن فرض تلك الغرامات يساعد في ضبط المرور ومنع المخالفات المرورية مع ضبط السير بشكل منظم، والمساعدة في التقليل من الحوادث.

غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024 بالعراق

غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024 بالعراق يمكن الاستعلام عنها من خلال الرابط الذي يسهل من إمكانية الاستعلام عن الخدمة بحيث يتم في دقائق معدودة الاستعلام عن الخدمة ومن خلال إتباع مجموعة من الخطوات التي تسهل من الاستعلام وهي كالتالي:

فتح رابط منصة أور

كتابة البيانات الخاصة بالحساب بحيث تسجل الدخول عبر المنصة.

فتح خدمة غرامة مع تسجيل البيانات في المكان المخصص لها.

كتابة كل المعلومات واختيار كلمة استعلام.

تعرض كل ما يخص المخالفات وقيمة الغرامة التي يتم دفعها.

قيمة غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024

تختلف غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024 بحسب نوع المخالفة، وتكون قيمة المخالفات بالشكل التالي: