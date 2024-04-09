الآن رابط تسجيل العمالة الغير منتظمة 2024 واحصل على 1000 جنيه عبر موقع وزارة القوى العاملة

بالتزامن مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وأثرت بشكل سلبي على أصحاب العمالة الغير منتظمة، أعلنت وزارة القوى العاملة المصرية عن توفير دعم العمالة الغير منتظمة، والتي تم منحها لكل من ليس لديه عمل ثابت، وتلك المنحة قيمها 1000 جنيه تساعد المواطنين على المعيشة والتغلب على ارتفاع الأسعار الحالي، ويزداد البحث بشكل كبير من قبل المواطنين عن معرفة كيفية التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة ومعرفة الشروط وباقي تفاصيل المنحة وهذا ما نقدمه لكم في هذا التقرير.

التسجيل في العمالة الغير منتظمة 2024

تعتبر منحة العمالة الغير منتظمة من أكثر منح المساعدة التي تساعد كل من لا يمتلك دخل شهري، وتم اطلاق تلك المنحة منذ بداية جائحة كورنا منذ سنوات بعيدة، ويتم التسجيل في المنحة للحصول على مبلغ 1000 جنيه من خلال الخطوات التالية:

التوجه إلى موقع وزارة القوى العاملة “هنا“.

تحديد أيقونة تسجيل القوى العاملة.

لابد من اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية.

من ضمن الخدمات الموجودة يتم اختيار منحة العمالة الغير منتظمة.

سيظهر على الفور نموذج الاستمارة.

يتم إضافة كل البيانات المطلوبة في المكان المخصص لها.

يتم إرفاق المستندات المطلوبة “صورة بطاقة الرقم القومي”.

قبل إرسال الطلب لابد من مراجعة البيانات المسجلة والتأكد من صحتها.

شروط الحصول على منحة 1000 جنيه

أعلنت وزارة القوى العاملة عن بعض الشروط الخاصة بالحصول على منحة العمالة الغير منتظمة، وتلك الشروط تتمثل في التالي: