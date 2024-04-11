جددها قبل الغلق.. موقع تجديد والتسجيل في منحة البطالة إلكترونيا عبر هذا الرابط

يمكن تجديد منحة البطالة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوكالة التشغيل الوطنية، حيث يلزم التجديد كل 6 أشهر، حتى لا يتم إيقاف المنحة، وهو ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا حيث سنذكر رابط تجديد منحة البطالة 2024 بالجزائر، وطريقة تجديدها وأهم الشروط التي يجب توافرها.

رابط تجديد منحة البطالة 2024 بالجزائر

يمكن تجديد منحة البطالة 2024 بالجزائر، بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم الولوج إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لـ وكالة التشغيل الوطنية.

من ثم يتم إدخال الرقم الوطني الخاص بالمتقدم وكلمة المرور.

بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة منحة البطالة.

من ثم يتم الضغط على زر تجديد.

سيتعين على المتقدم إدخال بعض البيانات المطلوبة ثم يتم الضغط على زر تمديد.

رابط التسجيل في منحة البطالة 2024

يمكن التسجيل في منحة البطالة 2024 بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم الولوج إلى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل.

بعد ذلك يتم إدخال البيانات المطلوبة من المتقدم في الحقول المخصصة لها.

يلزم التأكد من صحة البيانات.

بعد ذلك سوف يتم تحديد مقابلة مع الشخص المسؤول عملية التشغيل في مكان الإقامة.

بعد ذلك يتم الضغط على الاحتفاظ بوصل الحجز.

وأخيرًا يتم الضغط على زر إرسال طلب .

شروط التسجيل في منحة البطالة بالجزائر 2024

يوجد عدة شروط يجب توافرها في المتقدم من أجل تجديد منحة البطالة، وهو ما سنتعرف عليه من خلال السطور التالية: