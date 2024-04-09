“الله أكبر الله أكبر” قنوات تكبيرات العيد 2024 بث مباشر على النايل سات

قنوات تكبيرات العيد 2024، ساعات قليلة تفصلنا عن صلاة عيد الفطر المبارك التي ينتظرها عدد كبير من المسلمين من شتى أنحاء العالم، حيث أعلنت دار الإفتاء المصرية عن أن الثلاثاء الموافق 9 أبريل هو المتمم لشهر رمضان المبارك، ويكون الأربعاء الموافق 10 أبريبل هو أول أيام عيد الفطر 2024، وغرة شهر شوال لعام 1445، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن قنوات تكبيرات العيد 2024 ، وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية ….

قنوات تكبيرات العيد 2024

يسعى عدد كبير من المسلمين في شتى أنحاء العالم العربي على تنزيل قنوات تكبيرات العيد 2024، ليعيشوا أجواء العيد ويتأملوا في كلمات التكبيرات وإليكم تردد القنوات ….

تردد قناة إكسترا نيوز

ومن أشهر القنوات الناقلة لتكبيرات عيد الفطر المبارك قناة إكسترا نيوز والتي يمكنكم استقبالها على القطر الصناعي نايل سات على التردد التالي:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11488.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: أفقي.

الجودة: hd.

تردد قناة السعودية قرآن على النايل سات

حيث تعد قناة السعودية قرآن من أهم القنوات الناقلة لتكبيرات العيد بث مباشر من الحرم المكي والتي يمكنكم استقبالها من خلال التردد التالي:

التردد: 12149.

القمر الصناعي: النايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

الجودة: HD.

التشفير : مجاني.

تردد قناة كنوز على النايل سات

كما يمكنكم أيضاً تنزيل تردد كنوز على القمر الصناعي نايل سات والاستمتاع بتكبيرات العيد طوال أيام عيد الفطر المبارك….