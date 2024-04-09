مفاجأة عيار 21 اليوم … انخفاض متتالي في أسعار الذهب في مصر اليوم عيار 21 “بيع وشراء”بالمصنعية

شهد اليوم الثلاثاء 9 أبريل 2024 ومع أمل أيام إجازة عيد الفطر المبارك تغيرا في أسعار الذهب في مصر عيار 21 بالمصنعية، حيث من المتوقع أن يزيد معدل الطلب على أسواق الذهب خلال هذه الفترة التي يكثر فيها الزواج والخطوبات، وبشكل خاص يزيد الطلب على عيار 21 الأكثر تداولا بين الجميع، فمَا هي توقعات أسعار الذهب هذه الفترة وكم بلغ سعر الذهب اليوم للأعيرة المختلفة محليًا، وعالميًا نبينه من خلال الأسطر التالية.

أسعار الذهب في مصر اليوم عيار 21 بالمصنعية

شهد اليوم الثلاثاء 9 أبريل 2024 مع أول يوم في عطلة عيد الفطر المبارك استقرار في أسعار الذهب مع التراجع الذي حققه الذهب امس حيث بلغ راجع جنيه الذهب نحو من 160 جنيه للجرام، هذا وقد سجل الذهب اليوم للأعيرة المختلفة الأسعار التالية:

سعر الذهب عيار 14 اليوم: 2127 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 18 اليوم نحو من 2734 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 21 اليوم: 3190 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 24 اليوم: 3646 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب اليوم بلغ 25.520 ألف جنيها.

ويضاف إلى هذه الأسعار المصنعية والدمغة والتي تتراوح من 150 جنيها إلى 200 جنيها لكل جرام، مع العلم أن المصنعية قد تختلف من تاجر لأخر ولكن اختلافًا طفيفًا.

سعر الذهب عالميا اليوم

شهد اليوم الثلاثاء 9 أبريل 2024 صعود في أسعار الذهب عالميًا حيث بلغ سعر الأونصة نحو 2358 دولارًا، (الأوقية تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) خلال تعاملات الثلاثاء، وقد بلغ ارتفاع السعر نحو من 0.80%، وفق آخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج، هذا وقد يتوقع بعض الخبراء باستمرار الارتفاع الفترة القادمة بشكل طفيف.