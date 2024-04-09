“يا ليلة العيد انستينا“ أجمل عبارات تهنئة عيد الفطر المبارك لأحبابك وأصدقاءك

بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات وكل عام وانتم بخير سوف نقدم لكم من خلال مقالنا مجموعة من رسائل التهنئة من أجل إرسالها لمن تحب، وذلك لأن تلك الرسائل تزرع بيننا الحب والمودة والترابط سواء بين الأصدقاء أو الأقارب، كما أنها تنشر البهجة والسرور وتربط بين جميع الأمة الإسلامية.

تهنئة عيد الفطر المبارك

ولأن المعايدة هي واحدة من الأشياء الأساسية في الأعياد والمناسبات والتي توضح لشخصك المفضل كم هو غالي لديك ومفضل عندك كما أنها تدخل عليه بالفرحة والسرور سوف نقدم لكم في النقاط التالية مجموعة من أروع رسائل التهنئة:

كل عام وأنتم بخير وأتمنى من الله أن يعيده عليكم بالخير واليمن والبركات.

أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وكل عام وأنتم بألف خير.

يسعدني ويسرني أن أقول لكم كل عام وانتم بخير واتمنى لكم دوام الصحة والعافية.

أعاد الله عليكم العيد وأنتم في أفضل صحة وحال وأسال الله أن يجعلكم من الفائزين في الدنيا والأخرة

اتمنى من الله أن يتم عليكم فرحة العيد ويجعل عيدكم مبارك بأمر الله.

كل عام وأنتم بخير اتمنى لكم ولاسرتكم عيد سعيد.

اتمنى من الله أن يتقبل منكم صيامكم وقيامكم وصالح الأعمال وأن يجعل عيدكم مبارك بإذن الله.

كل عام وأنتم أقرب إلى الله وبقرب من تحبون.

أسأل الله أن يأتي عليكم العيد بتحقيق الأماني وأن يكون مليء بالسعادة والتفاؤل عيد سعيد عليكم.

موعد صلاة عيد الفطر في مصر

وفقا لما أعلنت عنه دار الإفتاء المصرية أنه يوم الأربعاء الموافق 10 من أبريل 2024 هو أول أيام عيد الفطر المبارك اعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وأن صلاة العيد سوف تكون في تمام الساعة 5.59 صباحا بتوقيت القاهرة الكبرى.