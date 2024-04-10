“شوف اسمك منهم ونزله pdf“ كشوفات أسماء مدعوون للإمتحان التنافسي 2024 بالأردن csb.gov.jo

قامت وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان بإطلاق مسابقة التوظيف وذلك من أجل مساعدة الأشخاص في الحصول على فرص عمل ثابتة واقتضاء راتب ثابت وذلك من أجل الحد من مستوى البطالة داخل الدولة ومساعدتهم في الحصول على راتب شهري ثابت من أجل تلبية الإحتياجات الخاصة بهم لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا رابط الإستعلام عن نتيجة مدعوون للإمتحان التنافسي.

مدعوون للإمتحان التنافسي

وفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أنه يتم التقديم على الوظائف وفقا لمجموعة من الكفايات وهي: الكفايات الوظيفية العامة، الكفايات المعرفية التخصصية، الكفايات المهنية للتخصص، الكفايات التربوية، يمكنك الإستعلام عن النتيجة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العمانية.

إجراءات حضور الإمتحان التنافسي

قامت الوزارة بوضع مجموعة من الإجراءات التي يجب الإلتزام بها من أجل حضور الإمتحان التنافسي والتي تكون كالتالي:

أكدت على ضرورة الحضور في الميعاد المحدد.

يجب على المتقدم إحضار البطاقة التخصصية التي يجب أن تكون صادرة من الأحوال المدنية ويجب أن تكون سارية.

عدم إحضار الهاتف المحمول أو تركه في الخزانة الشخصية.

إحضار آلة حاسبة وقلم.

يجب على الطالب توقيع الحضور في كشف الأسماء.

بمجرد استلام ورقة الإمتحان يجب عليك التسجيل على النظام.

يجب العلم أنه يتم تصحيح الإمتحان إلكترونيا.

يجب العلم أن ديوان الخدمة المدنية يقوم بالتواصل مع المقبولين من خلال إرسال رسالة نصية لهم في حين توافر رقم هاتف لديهم أو من خلال نشر منشور على الصفحة الرسمية الخاصة بالديوان.