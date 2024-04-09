“ابعتها لحبايبك وصحابك“ رسائل تهنئة بعيد الفطر المبارك 2024 روعة ومبهجة صور ومكتوبة

باقي ساعات قليلة على الاحتفال بعيد الفطر المبارك وهو واحد من الأعياد الدينية المهمة لدى جميع المسلمين ويحتفل به في جميع البلاد حول العالم، حيث يقوم المسلمون بعد أداء صلاة العيد الذهاب إلى الأقارب وتهنئتهم بمناسبة عيد الفطر أو يقوموا بإرسال رسائل التهنئة الرائعة، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا باقة متميزة من رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك.

رسائل تهنئة بعيد الفطر المبارك

لكل من يرغب أن يهنئ شخصه المفضل بأجمل الكلمات سوف نقدم لكم في النقاط التالية مجموعة من أجمل رسائل التهنئة:

أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يكون عيد مبارك وسعيد عليكم واتمنى من الله أن يمنحكم السعادة دائما.

العيد لا يكتمل بدون وجودك ولا يكون سعيد دون رؤيتك كل عيد وأنت سعادتي وبهجة أيامي ياصديقي العزيز.

أسأل الله أن يتم عليكم الفرحة في العيد ويسعد أيامكم ويقر أعينكم بنصر أمتكم وأعادة عليكم بالخير والبركات.

كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كل عام وأنتم أقرب إلى الله تعالى.

أسأل الله أن يكون هذا العيد مليء بالخير والبركات عليكم.

أسأل الله الذي أعاد العيد وطوى الشهر الفريد أن يرزقكم العمر المديد ويجعل جميع حياتكم عيد.

قبل زحمة العيد أحب أقولك كل عام وانت سعيد.

موعد عيد الفطر المبارك

وفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أن يوم الثلاثاء هو اليوم المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن يوم الأربعاء الموافق 10 من أبريل 2024 هو أول أيام عيد الفطر وذلك في كل من مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والجزائر والبحرين وسوريا وقطر والكويت.