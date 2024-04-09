“افرحوا هتضيفوا أولادكم” خطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين والشروط الخاصة بالتقديم

الجميع من المواطنين يرغبون في إضافة المواليد على البطاقات التموين للاستفادة من المقررات التموينية المختلفة، فالتسجيل يحتاج لاستكمال بعض الشروط التي وضعتها وزارة التموين والالتزام بخطوات التسجيل الالكتروني، فهناك بعض المواطنين تم رفض الطلب المقدم من قبلهم بسبب عدم استيفاء الشروط، وكل هذا سوف نوافيكم آياه في هذا المقال فتابعونا.

خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2024

لكل من يرغب في إضافة أبنائهم على البطاقات التموينية عليكم اتباع الخطوات التي تتمثل في التالي:

يتم الدخول على الموقع الرسمي الخاص بـ بوابة مصر الرقمية.

اختيار أيقونة خدمات التموين من القائمة الرئيسية.

اختيار إضافة المواليد الجدد.

يتم إدخال كل البيانات المطلوبة من رقم البطاقة وعدد أفراد الاسرة.

إدخال اسم الطفل التي ترغب في إضافته وبعدها تسجيل اسمك رباعي.

تسجيل الرقم القومي الخاص بالطفل المسجل.

تحديد ابنة أم ابن.

الضغط على إرسال الطلب.

شروط إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

كشفت وزارة التموين عن الشروط الخاصة بإضافة المواليد الجدد وهي كالتالي:

لا تقل أعمار المواليد المرغوب إضافتهم عن أربعة سنوات.

لا يسمح بإضافة أكثر من طفلين على بطاقات الزوج أو الزوجة.

لابد أن يكون الحد الادنى للدخل الشهري لصاحب البطاقة أقل من 3 ألاف جنيه.

الفئات المستحقة لإضافة المواليد على بطاقات التموين

هناك بعض الفئات التي يمكنها الاستفادة من خدمة اضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين وهي كالتالي: