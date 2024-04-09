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“الوجبة الأخيرة ظهرت”!!.. كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة 2024 بالعراق
الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية هي الشغل الشاغل للعديد من المواطنين في مختلف محافظات العراق، حيث إن برنامج الرعاية الاجتماعية تم إطلاقه بإشراف من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في إطار أن يحصل عليه أكبر عدد من الأشخاص المتقدمين، بما يقوم على الدعم الأسر والأفراد الأقل دخلاً في دولة العراق، لكن الوجبة التي عليها الدور تأخرت حتى هذا الوقت مما أدى ذلك إلى إزعاج العديد من المواطنين.
كيف استعلم عن كشوفات الرعاية الاجتماعية
هناك مجموعة من الخطوات التي يُرجى القيام بإتباعها لكي تتمكن من الإستعلام عن الوجبة الخيرة من المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق، وفقًا للأتي:-
- تقوم بالدخول لمنصة مظلتي.
- ثم تقوم بتسجيل الدخول إلى الصفحة التالية من المنصة.
- القيام بإختيار الوجبة التي عليها الدور.
- وكذلك تحديد المحافظة التي ينتمي إليها المتقدم.
- القيام بإدخال جميع البيانات المتعلقة بالمستفيد.
- الضغط على زر “بحث”.
- لتظهر لك في النهاية جميع التفاصيل المتعلقة بالرعاية الاجتماعية.
شروط التقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية
تتمثل أهم شروط التقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبات الجديدة بالعراق، كما يلي:-
- أن يكون الشخص المتقدم حاصل على الجنسية العراقية ومقيم في دولة العراق.
- ألا يكون لدى المتقدم أي أصول أو عقارات ذات قيمة عالية.
- أن يتراوح عمر المتقدمين من النساء من 15 إلى 55 عامًا لكي يحق لهم التقديم في البرنامج.
- بينما الرجال يجب وأن يتراوح عمرهم من 18 إلى 60 عامًا.