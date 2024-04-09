مسلسل محارب الحلقة الأخيرة …. وموعد عرضها على قناة cbc

مسلسل محارب الحلقة الأخيرة، تتزايد معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة عن موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل محارب الذي يشارك في بطولته الفنان حسن الرداد ويعرض على قناة cbc الفضائية ويتشوق عدد كبير من المشاهدين عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل محارب وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية…..

مواعيد عرض مسلسل محارب

يبحث عدد كبير من عشاق الدراما المصرية عن مواعيد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل محارب والذي يعرض على قناة cbc دراما في الساعة 10:30 مساء ويعاد عرض الحلقة في الساعة 1:30 مساء والإعادة الثانية في الساعة 09:00 مساء والساعة 03:45 مساء، والساعة 05:15 صباحاً على قناة cbc، ومسلسل محارب، يعرض خلال شهر رمضان المبارك، حصريا عبر كل من، قناة cbc.، و cbc drama.

مسلسل محارب الحلقة الأخيرة

وتدور أحداث مسلسل محارب حول قصة حياة عزيز المعروف عنه أنه متفوق ويأمل أن يتخرج ويعمل مهندس، إلا أنه يعمل ميكانيكي سيارات وسائق في أوقات الفراغ وبعد وفاة والده تتغير حياة محارب ويكتشف سر يقلب حياته رأساً على عقب،وتكشف الحلقة الأخيرة من مسلسل محارب الكثير من الأحداث أبرزها هو اكتشاف قاتل عزازي ووصفي

أبطال مسلسل محارب

يضم مسلسل محارب عدد كبير من نجوم الدراما المصرية والمسلسل من بطولة حسن الرداد، وأحمد زاهر، وماجد المصري، وناهد السباعي، ونرمين الفقي، ومنة فضالي، وتامر عبد المنعم، وملك أحمد زاهر، وسلوى عثمان، وعابد عناني، ونور محمود، وأحمد عنان، وكريم العمري، وسماء ابراهيم، وعفاف شعيب، وغفران محمد، محمود الليثي، ومحمود عمرو محمود ياسين، وحسن عيد.