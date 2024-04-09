“سامسونج وليفل الوحش” تعرف على المواصفات الجبارة لهاتف سامسونج جلاكسي S24 ألترا Samsung Galaxy S24 Ultra

أكتشف أحدث الابتكارات التكنولوجية في عالم الهواتف الذكية من خلال Samsung Galaxy S24 Ultra، يعد Galaxy S24 Ultra سامسونج جلاكسي S24 الترا واحدا من أقوى الهواتف الرائدة التي طرحتها سامسونج، وهو يعتبر أحد أفضل هواتف الأندرويد المتاحة في السوق حاليا، حيث يتميز الهاتف بقدرات استثنائية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما يجعل تجربة استخدامه فريدة ومتميزة بشكل لا يضاهى، كما يعمل الذكاء الاصطناعي داخل الهاتف على تحسين الأداء وجودة الصور والفيديو، وتعزيز أداء البطارية وتحسين تجربة المستخدم بشكل عام.

مواصفات هاتف سامسونج جلاكسي S24 ألترا

إليك بعض المواصفات الرئيسية لهاتف سامسونج جلاكسي S24 ألترا Samsung Galaxy S24 Ultra:

– نوع الشريحة: Nano SIM (يدعم شريحتي اتصال).

– الاتصال: 2G، 3G، 4G، 5G.

– الأبعاد: 79 × 162.3 × 8.6 ملم.

– الوزن: 233 جرام.

– مقاومة الماء والغبار: IP68.-

قلم S Pen: متاح (تأخير 2.8 ملي ثانية).

– الشاشة: Dynamic LTPO AMOLED 2X مسطحة.

– حجم الشاشة: 6.8 بوصة.

– الدقة: 1440 × 3088 بكسل.

– معدل كثافة البكسلات: 505 بكسل لكل بوصة.

– معدل التحديث: يصل إلى 120 هرتز.

– دعم HDR10 +: متاح.

– ذاكرة التخزين: 256 جيجابايت/ 512 جيجابايت/ 1 تيرابايت (غير قابلة للتوسيع).

– ذاكرة الوصول العشوائي: 12 جيجابايت.

– المعالج: Snapdragon 8 Gen 3.

– الكاميرا الأمامية: 12 ميجابكسل.

– الكاميرا الخلفية: 200 ميجابكسل + 50 ميجابكسل + 10 ميجابكسل + 12 ميجابكسل.

– دعم تسجيل الفيديو: 8K، 4K، FHD، HD.

– الاتصالات: Wi- Fi 6E، Bluetooth 5.3.

– أمان البيانات والتسجيل: بصمة الإصبع في الشاشة، Face Unlock.

– الصوت: ستيريو.

– مستشعرات: التسارع، القرب، الجيروسكوب، البوصلة، الضغط الجوي.

– منفذ USB: Type- C (دعم OTG).

– البطارية: 5000 مللي أمبير.

– تقنيات الشحن: شحن سريع 45 واط، شحن لاسلكي 15 واط، شحن لاسنعم، يمكنني مساعدتك في ذلك. هنا أحدث الإبداعات التكنولوجية في عالم الهواتف الذكية من خلال Samsung Galaxy S24 Ultra:

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مميزات أخرى لهاتف سامسونج جلاكسي S24 ألترا

– يتميز Samsung Galaxy S24 Ultra بشاشة Dynamic LTPO AMOLED 2X مسطحة بحجم 6.8 بوصة ودقة 1440 × 3088 بكسل. تتميز الشاشة أيضا بمعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز ومعدل كثافة بكسلات يبلغ 505 بكسل لكل بوصة. تدعم الشاشة تقنية HDR10 +.

– يعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 14 قابل للتحديث.

– يحتوي على ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت.

– يتميز الهاتف أيضا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بحجم 12 جيجابايت.