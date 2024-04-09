دعاء آخر أيام شهر رمضان 2024 ….اللهم أعده علينا ونحن في أحسن حال

دعاء آخر أيام شهر رمضان 2024، ساعات قليلة وينتهي شهر رمضان المبارك الذي تنتظره الأمة الإسلامية في كل عام بالفرح والبهجة والسرور، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن دعاء آخر أيام شهر رمضان 2024، وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية …

دعاء آخر أيام شهر رمضان 2024

للدعاء فضل وثواب كبير خاصة في شهر رمضان الكريم حيث يسعى المسلم أن يغتنم الفرصة ويتضرع إلى الله عز وجل بالدعاء والصلاة والصيام ، راجياً عفوه وغفرانه والمعروف عن شهر رمضان أن أوله رحمة وأوسطه مغفره وآخره عتق من النار ، ويجب على المسلم أن يستغل الفرصة وأن يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء لعل الله يستجيب ويغفر …

اللهم أعده علينا ونحن في أحسن حال.

الدعاء المستجاب في آخر رمضان