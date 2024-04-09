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دعاء آخر أيام شهر رمضان 2024 ….اللهم أعده علينا ونحن في أحسن حال
دعاء آخر أيام شهر رمضان 2024
دعاء آخر أيام شهر رمضان 2024، ساعات قليلة وينتهي شهر رمضان المبارك الذي تنتظره الأمة الإسلامية في كل عام بالفرح والبهجة والسرور، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن دعاء آخر أيام شهر رمضان 2024، وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية …
دعاء آخر أيام شهر رمضان 2024
للدعاء فضل وثواب كبير خاصة في شهر رمضان الكريم حيث يسعى المسلم أن يغتنم الفرصة ويتضرع إلى الله عز وجل بالدعاء والصلاة والصيام ، راجياً عفوه وغفرانه والمعروف عن شهر رمضان أن أوله رحمة وأوسطه مغفره وآخره عتق من النار ، ويجب على المسلم أن يستغل الفرصة وأن يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء لعل الله يستجيب ويغفر …
- اللهم أعده علينا ونحن في أحسن حال.
الدعاء المستجاب في آخر رمضان
- اللهم لا تدع لي أمرًا إلا ويسرته ولا حلمًا إلا وحققته ولا أمنية إلا واسعدتني بالعيش في جمال واقعها ولا دعاء إلا واثلجت قلبي بقبوله».اللهم لا تجعل رمضان هذا آخر العهد بيننا اللهم اجعله شاهدًا لنا لا علينا.
- «اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا».
- «الحمدلله على التمام، الحمدلله على البلاغ الحمدلله على الصيام والقيام، اللهم اجعلنا ممن صام الشهر ايمانا واحتسابا وادرك ليلة القدر وفاز بالآجر».
- اللهم مع نهاية رمضان متّعنا اللهم بأسماعنا، وأبصارنا، وقوتنا أبدًا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلّط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم أصلح قلوبنا، واستر عيوبنا، واغفر ذنوبنا، وأحسن خاتمتنا يا رب العالمين».