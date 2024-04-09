وزارة التربية والتعليم تعلن عن مواعيد امتحانات الترم الثاني للعام 2024 في المراحل الدراسية المختلفة
وزارة التربية والتعليم تعلن عن مواعيد امتحانات الترم الثاني للعام 2024 في المراحل الدراسية المختلفة
لوحظ زيادة في البحث من قبل أولياء الأمور والطلاب عن مواعيد امتحانات الترم الثاني للعام الدراسي 2023/2024 في المراحل التعليمية الثانوية والإعدادية، وذلك بعد إعلان وزارة التربية والتعليم عن جاهزيتها والتحضيرات التي تقوم بها لإجراء الامتحانات الثانوية العامة في نهاية العام الدراسي، وسنتعرف على تفاصيل مواعيد الامتحانات فيما يلي من الفقرات.
مواعيد امتحانات الترم الثاني لعام 2024
وزارة التربية والتعليم قد حددت مواعيد امتحانات الترم الثاني لعام 2024 لجميع المراحل التعليمية، بما في ذلك الشهادة الإعدادية والنقل، من المقرر أن تبدأ هذه الامتحانات في شهر مايو المقبل حيث تم تقديم تاريخ بدايتها إلى 4 مايو 2024، أما امتحانات الدبلومات الفنية فسوف تبدأ في 25 مايو وتستمر حتى 6 يونيو، قامت الوزارة أيضاً بتعديل بعض مواعيد الامتحانات كما يلي:
- امتحانات الشهادة الإعدادية ستبدأ في 15 مايو 2024
- امتحانات النقل للمراحل الإعدادية والابتدائية ستكون في 8 مايو 2024 وتستمر حتى 23 مايو 2024
- امتحانات الدبلومات الفنية الصناعية والتجارية ستكون من 25 مايو إلى 6 يونيو 2024
- امتحانات الجامعات ستكون في يونيو 2024
وبناءً على الجدول المعلن من قبل الوزارة، ستبدأ إجازة نهاية العام في 24 مايو لطلاب النقل، بينما ستبدأ إجازة الثانوية العامة في 21 يوليو 2024.
مواعيد امتحانات النقل 2024
أعلنت الوزارة أن كل مديرية تابعة لمحافظة ستتولى مسؤولية تحديد مواعيد امتحانات النقل لجميع مراحلها والإعلان عن الجداول الخاصة بها، يعقد امتحانات الترم الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/2024 على مستوى الإدارات لجميع طلاب النقل، بينما تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المديريات التعليمية في جميع أنحاء المحافظات.