وزارة التربية والتعليم تعلن عن مواعيد امتحانات الترم الثاني للعام 2024 في المراحل الدراسية المختلفة

لوحظ زيادة في البحث من قبل أولياء الأمور والطلاب عن مواعيد امتحانات الترم الثاني للعام الدراسي 2023/2024 في المراحل التعليمية الثانوية والإعدادية، وذلك بعد إعلان وزارة التربية والتعليم عن جاهزيتها والتحضيرات التي تقوم بها لإجراء الامتحانات الثانوية العامة في نهاية العام الدراسي، وسنتعرف على تفاصيل مواعيد الامتحانات فيما يلي من الفقرات.

مواعيد امتحانات الترم الثاني لعام 2024

وزارة التربية والتعليم قد حددت مواعيد امتحانات الترم الثاني لعام 2024 لجميع المراحل التعليمية، بما في ذلك الشهادة الإعدادية والنقل، من المقرر أن تبدأ هذه الامتحانات في شهر مايو المقبل حيث تم تقديم تاريخ بدايتها إلى 4 مايو 2024، أما امتحانات الدبلومات الفنية فسوف تبدأ في 25 مايو وتستمر حتى 6 يونيو، قامت الوزارة أيضاً بتعديل بعض مواعيد الامتحانات كما يلي:

امتحانات الشهادة الإعدادية ستبدأ في 15 مايو 2024

امتحانات النقل للمراحل الإعدادية والابتدائية ستكون في 8 مايو 2024 وتستمر حتى 23 مايو 2024

امتحانات الدبلومات الفنية الصناعية والتجارية ستكون من 25 مايو إلى 6 يونيو 2024

امتحانات الجامعات ستكون في يونيو 2024

وبناءً على الجدول المعلن من قبل الوزارة، ستبدأ إجازة نهاية العام في 24 مايو لطلاب النقل، بينما ستبدأ إجازة الثانوية العامة في 21 يوليو 2024.

مواعيد امتحانات النقل 2024

أعلنت الوزارة أن كل مديرية تابعة لمحافظة ستتولى مسؤولية تحديد مواعيد امتحانات النقل لجميع مراحلها والإعلان عن الجداول الخاصة بها، يعقد امتحانات الترم الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/2024 على مستوى الإدارات لجميع طلاب النقل، بينما تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المديريات التعليمية في جميع أنحاء المحافظات.