ميزات كبيرة بسعر مناسب.. مواصفات وسعر هاتف HONOR X5 Plus الجديد

هاتف HONOR X5 Plus يعتبر مناسباً لجميع الفئات نظراً لسعره المنافس وتوفره للعديد من الميزات، حيث تعمل الشركة على تقديم هذا الهاتف بمجموعة متنوعة من الميزات الأساسية لجعله مناسباً متاحاً للجميع، وسنقدم لكم في الفقرات التالية جميع المعلومات المتعلقة بهذا الهاتف، بما في ذلك المواصفات والأسعار وغيرها من التفاصيل المهمة.

مواصفات هاتف HONOR X5 Plus

شركة هونر تعتبر من الشركات العالمية التي تقدم هواتف بأسعار اقتصادية لتناسب العديد من المستخدمين، ومن بين تلك الهواتف إصدار HONOR X5 Plus الذي يأتي بالمواصفات التالية:

المعالج: ثماني النواة Helio G36 بتقنية 12 نانومتر.

الكاميرا: كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50+2 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل.

البطارية: بسعة 5200 مللي أمبير.

الشاشة: بحجم 6,56 بوصة وتحتوي على نوتش صغير.

التخزين: سعة تخزين داخلية 64 جيجابايت مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 جيجابايت.

نظام التشغيل: Android 13.

مراجعة ميزات وعيوب هاتف HONOR X5 Plus

يتميز هاتف HONOR X5 Plus بميزات متعددة تجعله اختياراً جيداً لأولئك الذين يهتمون بالأداء والمتانة مع سعر مقبول، يستطيع “X5 Plus” دعم شريحتي اتصال في نفس الوقت، كل واحدة بمكان مخصص لها، مع إمكانية الوصول إلى شبكات الجيل الرابع، كما يتمتع الهاتف بتصميم متين وجودة بناء عالية مصنوعة من البلاستيك.

ومع ذلك يعاني هاتف HONOR X5 Plus من بعض العيوب التي ينبغي مراعاتها قبل الشراء، بما في ذلك دقة الشاشة المنخفضة مقارنة بالهواتف الحالية، ووجود حواف كبيرة قد تكون مزعجة لبعض المستخدمين، كما يفتقر الهاتف إلى خيارات تخزين كبيرة مثل سعة 128 جيجابايت، وتشحن البطارية ببطء نسبياً، مما قد يؤثر على تجربة الاستخدام، بالإضافة إلى ذلك، لا يحتوي الهاتف على فتحة مخصصة لبطاقة الذاكرة الخارجية، ويعاني من معالج ضعيف قد يؤثر سلباً على أدائه في بعض التطبيقات والألعاب.

سعر هاتف HONOR X5 Plus نسخة 64 جيجابايت

أسعار هذه النسخة 64 جيجابايت في الأسواق المختلفة كما يلي: