“بطوط في العيد يولاد” تردد قناة بطوط أطفال الجديد 2024 لأجمل الأغاني وأروع الأناشيد

قناة بطوط هي من أعشق القنوات الفضائية لملايين الأطفال في مختلف الدول العربية، حيث إن القناة وقت صدور أول بث مباشر لها تمكنت من جذب العديد من المتابعين والمشاهدين، لكي يتمكنوا من مشاهدة العديد من الأفلام الكرتونية والمسلسلات الطفولية الأكثر تميزًا على مدار اليوم، إضافة إلى أن القناة يمكنك استقبالها على الأقمار الصناعية المختلفة سواء النايل سات والعرب سات، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة بطوط أطفال 2024 النايل سات

يمكنك التعرف على التردد الجديد لقناة بطوط أطفال على الأقمار الصناعية التي من بينها النايل سات، وفقًا للبيانات المتمثلة في التالي:-

القمر الصناعي للقناة يكون النايل سات.

التردد الخاص بقناة بطوط هو 11549.

معامل الترميز لقناة بطوط فهو 27500.

استقطاب قناة بطوط أطفال يكون أفقي.

معامل تصحيح الخطأ فهو 3/4.

كيف انزل قناة بطوط أطفال على النايل سات 2024

هناك بعض الخطوات الهامة لكي تتمكن من تنزيل قناة بطوط أطفال على الأقمار الصناعية المختلفة التي من بينها النايل سات، وفقًا لما يلي:-