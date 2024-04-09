عاجل!! موعد عودة الدراسة بعد عيد الفطر 1445 بالمملكة.. وزارة التعليم تحدد

كل عام وأنتم بخير، فعيد الفطر يدق الأبواب لتبدأ معه الاحتفالات والفسح والزيارات، وبالطبع فقد حصل جميع الطلاب على إجازة عيد الفطر المبارك منذ أيام، وهنا يدور التساؤل، ما هو موعد عودة الدراسة بعد عيد الفطر 1445، وسيكون باقي الفقرات في المقال الحالي هي للرد على ذلك التساؤل، ليس ذلك فحسب بل سنتناول كل ما يخص الدراسة ونهاية العام الدراسي بالمملكة بالتفصيل.

متى موعد عودة المدارس بعد عيد الفطر 1445

وللرد على ذلك الاستفسار الخاص بموعد عودة المدارس بعد عيد الفطر، أوضحت وزارة التعليم السعودية أن موعد عودة المدارس بعد عيد الفطر لعام 1445 هو يوم الإثنين الموافق 6 شوال للعام 1445، والذي يوافق تاريخ 15 أبريل لعام 2024.

موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي بالسعودية

بالنسبة لتوقيت بداية الدوام الصيفي، حددت وزارة التعليم تاريخ بدء العمل به في المدارس بالمملكة في الإثنين السادس من شهر شوال 1445، والذي يوافق تاريخ 15 أبريل 2024، كما قامت عدد من إدارات التعليم بتحديد أوقات بدء الحصة الأولى في كل منطقة، وفيما يلي بعض الأمثلة لذلك:

– في إدارة التعليم بالرياض، ستبدأ الحصة الأولى في الساعة 6:30 صباحا يوميا.

– في إدارة مكة المكرمة، ستبدأ الحصة الأولى في الساعة 7:00 صباحا.

– في إدارة التعليم ببيشة ، ستبدأ الحصة الأولى في الساعة 7:00 صباحا.

– في إدارة التعليم بحفر الباطن، ستبدأ الحصة الأولى في الساعة 7:00 صباحا.

الهدف من تطبيق الدوام الصيفي

كما يهدف تطبيق الدوام الصيفي إلى استغلال ساعات الصيف وزيادة ساعة في التوقيت الرسمي، كما أن لهذا الدوام الصيفي أهمية أخرى تتمثل فيما يلي:-

1. تقليل الضغط على استهلاك الكهرباء في فترات الذروة.

2. ترشيد استهلاك الكهرباء في المؤسسات والمباني الحكومية عموما.

3. الاستفادة من أشعة الشمس لفترة أطول خلال النهار.

4. بدء الدوام في ساعات مبكرة نظرا لبداية النهار مبكرا، مما يتيح انتهاء الدوام قبل ذروة الحرارة.

موعد نهاية العام الدراسي 1445 بالمملكة ومدة الإجازة الصيفية

أما بالنسبة لموعد نهاية العام الدراسي لعام 1445، فأوضحت وزارة التعليم أنه سينتهي في العاشر من شهر يونيو وفقا للتقويم الهجري، والذي يوافق الرابع من ذو الحجة لعام 1445، ستستمر إجازة نهاية العام لمدة 68 يوما، وسيعود الطلاب إلى المدارس بعد انتهاء الإجازة في الثامن عشر من شهر أغسطس لعام 2024، حيث ستبدأ السنة الدراسية الجديدة.

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بالتفصيل مواعيد الدراسة الصيفية وأهمية الجداول الصيفية

وفيما يلي بعض التفاصيل الإضافية فيما يتعلق بمواعيد الدراسة الصيفية وأهمية تنفيذ الجداول الصيفية في المملكة العربية السعودية:

1. مدة الجدول الصيفي: يقع الجدول الصيفي في المدارس السعودية عادة ضمن الفصل الثالث من العام الدراسي، ويبدأ بعد إجازة عيد الفطر ويستمر حتى نهاية العام الدراسي.