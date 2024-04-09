تردد قناة تونس الوطنية 2 الجديد على النايل سات بآخر تحديث (أبريل 2024)

إليكم تردد قناة تونس الوطنية 2 على النايل سات، وهي قناة حكومية تونسية تأسست في عام 1994 تهدف إلى تلبية تفضيلات واحتياجات الجمهور التونسي بمختلف الأعمار والفئات الاجتماعية، تعنى القناة بقضايا الشباب وتعبر عن آرائهم، وتعزز المطالب التي يسعى إليها هذه الفئة من المجتمع التونسي، وفي هذا المقال سنتناول تردد قناة تونس الوطنية 2 الجديد وسنتطرق للمحة عنها، فإليكم التفاصيل.

لمحة عن قناة تونس الوطنية 2 وبرامجها

قناة تونس الوطنية 2 تقوم ببث برامجها من محطة بوقرنين، وهي واحدة من تسع محطات رئيسية و63 محطة فرعية تغطي كل المحافظات التونسية، حيث يغطي هذا البث نسبة 99,6% من السكان، بدأ بث القناة الفضائية في 7 نوفمبر 2007 عبر قمري بدر سات ونايل سات، وفي ذلك التاريخ تغير اسم القناة من “قناة 21” إلى “تونس 21″، ثم تغير مرة أخرى إلى اسمها الحالي “قناة تونس الوطنية 2”.

تهتم قناة تونس الوطنية 2 بالشباب والقضايا التي تواجههم، كما تسلط الضوء بشكل صريح على الثقافة والتاريخ التونسي وجمال المدن، وتسعى لتمثيل صوت الشعب وتوجيه مطالبهم للجهات المسؤولة، وتسعى أيضاً لتعزيز المصلحة العامة للبلاد من خلال تقديم معلومات حول المناطق الداخلية وتعزيز الوعي بالقضايا الاجتماعية، بالإضافة إلى ذلك، تبرز القناة المواهب والمخترعين والنابغات التونسيين، وتهتم بالشأن السياسي وتسعى لعرض جمال وحضارة تونس وانتشار الثقافات والديانات، كما تركز القناة على قضايا المرأة والصحة والجمال.

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تم تحديث تردد قناة “Tunisia Nat 2” مؤخراً، ولكن يمكن لمتابعي قناة تونس الوطنية 2 مشاهدة برامجها عبر التردد التالي:

التردد: 11900

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 6\5

الترميز: 27500

الجودة: دقة عادية

ويمكن العثور على قناة تونس الوطنية 2 في قائمة القنوات تحت اسم “Tunisia Nat 2”.