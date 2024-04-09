معلومات تردد قناة نهر النيل السودانية الجديد على النايل سات بآخر تحديث (أبريل 2024)

إليكم تردد قناة نهر النيل السودانية الجديد على النايل سات، تعتبر هذه القناة الفضائية السودانية تابعة لولاية نهر النيل في شمال السودان حيث يتم بث برامجها من مدينة عطبرة، وتعد مصدراً مهماً للمحتوى الترفيهي والإعلامي في المنطقة وتسعى إلى تقديم تجربة متنوعة ومميزة للمشاهدين، وفي هذا المقال سنتناول تردد قناة نهر النيل السودانية الجديد وسنتطرق للمحة عنها، فإليكم التفاصيل.

لمحة عن قناة نهر النيل السودانية ومحتواها

قناة نهر النيل السودانية تتميز كواحدة من القنوات البارزة والمميزة في السودان، حيث تقدم مجموعة متنوعة من البرامج التي تغطي مختلف الجوانب الثقافية، الاجتماعية، الرياضية، والإخبارية، تبرز القناة بتركيزها الكبير على الأحداث والقضايا المحلية في ولاية نهر النيل وفي السودان بشكل عام مما يجعلها مصدراً رئيسياً للمعلومات والتغطية المحلية، تتمتع برامج القناة بجودة إنتاجية عالية تضاهي القنوات الفضائية الكبرى، ونظراً لانتشارها الواسع، فإن قناة نهر النيل تصل إلى جمهور كبير في السودان والمنطقة المحيطة، كما تعكس القناة الهوية والثقافة السودانية المحلية مما يعزز من مكانتها كمرجع هام للمشاهدين السودانيين الذين يبحثون عن برامج تعكس تراثهم وثقافتهم.

تردد قناة نهر النيل السودانية الجديد على القمر الصناعي نايل سات بآخر تحديث 2024

تم تحديث تردد قناة “Nahr Alnil TV” مؤخراً، ولكن يمكن لمتابعي قناة نهر النيل مشاهدة برامجها عبر التردد التالي:

التردد: 12688

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 6\5

الترميز: 27500

الجودة: دقة عادية

ويمكن العثور على قناة نهر النيل السودانية في قائمة القنوات تحت اسم “Nahr Alnil TV”.