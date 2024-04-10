“معلومة تهمك”… طريقة الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز أو برقم الطلب وشروط الحصول عليها.. عدم توافر رابط الخدمة!!

يتساءل الكثير من المواطنين عن طريقة الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز أو برقم الطلب 2024، ولذلك قامت وزارة الخارجية السعودية بالإعلان عن خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية باستخدام رقم جواز السفر وذلك عن طريق منصة وزارة الخارجية السعودية، حيث تسعى المملكة إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين.

طريقة الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2024

يتساءل الكثير من الأشخاص عن كيفية الاستعلام عن تأشيرة السعودية من خلال رقم الجواز، ولذلك وفرت وزارة الخارجية السعودية العديد من الخطوات من أجل الاستعلام عن التأشيرة، وذلك من خلال المنصة الرسمية التابعة لها، وتتمثل تلك الخطوات فيما يأتي:

قم بالدخول على منصة التأشيرات الإلكترونية على الإنترنت، ثم بالضغط على مربع البحث.

وبعد ذلك قم بكتابة رقم طلب تأشيرة ثم قم بكتابة جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

قم بكتابة رقم جواز السفر الخاص بك.

وبعدها قم بالضغط على استعلام وسوف تظهر لك جميع البيانات الخاصة بالتأشيرة.

شروط الحصول على تأشيرة الزيارة للسعودية

لقد وضعت وزارة الخارجية السعودية العديد من الشروط من أجل الحصول على تأشيرة الزيارة للسعودية، وتتمثل تلك الشروط فيما يأتي:

يجب أن يمتلك الشخص جواز سفر ساري المفعول.

يجب أن يحصل الشخص على جميع التطعيمات الصحية المطلوبة.

يجب إرسال تقارير صحية بعدم إصابة الشخص بأي أمراض معدية.

يجب أن يكون الشخص ذاهب من أجل زيارة عائلية أو من أجل زيارة عمل.

خطوات الحصول على تأشيرة الزيارة للملكة

يجب القيام بتقديم طلب للحصول على التأشيرة بشكل قانوني ويجب القيام بذلك قبل 3 شهور من سفرك، ويتم الحصول على تأشيرة زيارة المملكة العربية السعودية من خلال اتباع تلك الخطوات: