“روعة و تصميم وسعر”… مواصفات هاتف Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus

قامت شركة شاومي بإطلاق هاتف جديد، وهو هاتف شاومي ريدمي نوت 13 برو بلس، وهو من أحدث الهواتف الذكية التي قامت الشركة بإطلاقها حيث يحتوي الهاتف على الكثير من المواصفات المميزة، ويتميز بسعر جيد للغاية مقارنة بجودة تصنيعه وهو مصمم بشكل جميل ومناسب، ولذلك يتساءل الكثير من الأشخاص عن مواصفات وسعر هاتف Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus.

مواصفات هاتف Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus

تأتي الشاشة بحجم 6.67 بوصة وهي منحنية من الأطراف وتأتي بدقة 1220×2721 بكسل وتأتي الشاشة بسطوع 1800 شمعة.

يأتي الهاتف بمعالج قومي من ميدياتك Dimensity 7200 Ultra وهو معالج ثماني النواة.

يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية كبيرة وهي 256 أو 512 جيجا بايت وذلك مع 8 أو 12 جيجابايت وهي من النوع LPDDR5.

تأتي الكاميرا الخلفية للهاتف بدقة ٢٠٠ ميجا بكسل وتدعم الكاميرا تقنية التثبيت البصري للصور وتقوم الكاميرا بتسجيل فيديوهات بدقة 4K.

تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجا بكسل وتدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080

تأتي البطارية بسعة 5000 مللي أمبير وهي تدعم خاصية الشحن السريع وذلك بقوة 120 واط.

يأتي الهاتف بنظام تشغيل MIUI 14 وهو يدعم التحديث المستمر.

مميزات Redmi Note 13 Pro Plus 5G

يمتلك هاتف شاومي ريدمي نوت 13 برو بلس العديد من المميزات التي تجعله خيار مميز للعديد من الأشخاص وتتمثل تلك المميزات فيما يأتي:

يحتوي على معالج قوي وهو جيد في الألعاب وفي التطبيقات.

يصل معدل تحديث شاشة الهاتف إلى 120 هرتز ويصل سطوعها إلى 1800 شمعة.

إن الهاتف مقاوم للماء بشهادة مختصة.

يحتوى الهاتف على بطارية كبيرة وهي تدعم خاصية الشحن السريع 120 واط.

يأتي الهاتف بتصميم جيد وذلك مع ألوان مميزة.

تأتي الكاميرا الخلفية بجودة ٢٠٠ ميجا بكسل.

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