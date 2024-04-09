كأس العراق.. مواجهات حاسمة في ربع نهائي كأس العراق اليوم

تقام الثلاثاء، الموافق 9 نيسان 2024، أربع مباريات ضمن فعاليات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العراق لكرة القدم في الموسم الحالي 2023-2024، وذلك ملاعب بغداد والبصرة، وتُعتبر بطولة كأس العراق لكرة القدم من أبرز البطولات الرياضية في العراق، حيث تجمع بين أندية الدوري العراقي الممتاز والدرجة الأولى، وتوفر منصة للمنافسة الشرسة والتحدي بين الأندية المحلية، وتتميز بطولة كأس العراق بأنها تشهد منافسة شديدة ، حيث تتنافس الفرق المحلية على الفوز والتأهل وتعتبر البطولة فرصة للأندية الصغيرة للتألق والتفوق على الأندية الكبيرة وإحداث المفاجآت.

مباريات نصف نهائي كاس العراق 2024:

يشهد ملعب الشعب الدولي، مواجهة مثيرة بين فريق القوة الجوية، الحامل لقب البطولة السابقة، وفريق نفط ميسان وأما فريق الشرطة، الذي يتصدر دوري النجوم حتى الآن، سيواجه تحدٍ كبير حينما يحل ضيفًا على فريق السفانة في محافظة البصرة،و يطمح الشرطة لتحقيق نتيجة إيجابية تؤهله للمضي قدمًا في بطولة الكأس،بينما يستضيف فريق الزوراء نظيره نوروز على ملعبه، حيث سيسعى الزوراء لتحقيق الفوز وتجاوز منافسه القادم من الشمال يهدف الفريق إلى إنقاذ موسمه بعد أن فقد فرصة المنافسة على لقب دوري النجوم للموسم الحالي ستكون هذه المباراة فرصة للزوراء لاستعادة الثقة والانتصارات وتقديم أداء قوي في بطولة الكأس، وأما فريق النفط، فسيواجه فريق أربيل على ملعب المدينة الدولية، وتقام جميع المباريات فى الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم.

تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية 2024:

من خلال اتباع الخطوات التالية وضبط تردد قناة الرابعة العراقية والاستمتاع بمشاهدة مباريات اليوم فى كأس العراق.