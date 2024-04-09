استقبلها الآن.. تردد قناة روتانا سينما 2024 على نايل سات وتابع افلام عيد الفطر جديدة عرض اول

تردد قناة روتانا سينما 2024 التي تعمل بأحدث الإمكانيات والتقنيات ويبحث عنها ملايين الأشخاص الآن من أجل إعادة تحديثها على الجهاز أو ضبطها لأول مرة على الجهاز من أجل متابعة كل جديدة، تهتم قناة روتانا سينما أن تقدم محتوى مميز جديد وحصري من أجل إرضاء الجمهور المتابع، قناة روتانا سينما ضمن مجموعة شبكة روتانا السعودية ولديها عدة أخوات، حيث انطلق أول بث تجريبي للقناة في ديسمبر عام 2008

وحققت القناة شهرة واسعة ونجاح كبير للغاية وأصبحت تحمل شعار روتانا سينما مش هتقدر تغمض عينيك، لأنها بالفعل تقدم باقة كبيرة من الأفلام الجديدة بين الرومانسي والأكشن والكوميدي، حيث يتسلط الضوء خلال هذه الفترة على قناة روتانا سينما بعد أن أعلنت عن عرضها لمجموعة كبيرة من أفلام العرض الأول بمناسبة عيد الفطر المبارك ولمعرفة تردد قناة روتانا سينما 2024 تابعوا الفقرات التالية.

تردد قناة روتانا سينما 2024

التردد: 12226.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500.

الجودة: hd.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

التشفير: مفتوحة.

خطوات ضبط قناة روتانا على نايل سات

أولاً عليكم القيام بتشغيل الجهاز وتوصيل الإشارة. ثم الضغط على إعدادات. النقر على كلمة ضبط يدوي. يطلب منك إضافة الرموز الصحيح للترد وحدد القمر الصناعي. الضغط على تثبيت الإشارة. ثم النقر على تشغيل.

قناة روتانا سينما أفلام عيد الفطر المبارك 2024

تقوم قناة روتانا سينما بعرض عدة أفلام جديدة عبر شاشتها منذ ليلة عيد الفطر وحتى ثالث أيام العيد، ومن أهم الأفلام المنتظرة التي تنقلها القناة في عيد الفطر

فيلم مهمة مش مهمة بطولة بيومي فؤاد ومصطفى أبو سريع.

فيلم بحبك بطولة تامر حسني.

فيلم عسل اسود بطولة أحمد حلمي.

فيلم الحريفة.

فيلم صاحب المقام.

فيلم الباشا تلميذ

فيلم ع الزير.