متقلقش هتتروق بعد العيد.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر أبريل 2024 و الاستعلام بالرقم القومي عبر وزارة التضامن الاجتماعي

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر أبريل 2024 هي الشغل الشاغل لدى الكثير من المستفيدين خلال هذه الفترة لأن المستفيدين كانوا على أمل أن تعلن وزارة التضامن الاجتماعي عن تبكير الصرف، لكن لم تصدر أي قرارات جديدة وكل ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي الساعات الماضية ما هو إلا مجرد شائعات، وقد نفت وزارة التضامن التبكير وسوف يتم صرف المستحقات في موعدها الرسمي بقيمة الزيادة الجديدة 15% التي أعلنت عنها الحكومة لمحاربة الغلاء والتغلب على ظروف المعيشة الصعبة،

برنامج دعم تكافل وكرامة واحد من أهم وأشهر أنظمة الدعم التي تقدمها الحكومة المصرية ووصل عدد مستفيدي الدعم لسنة 2024 فيما يقارب من 11 مليون ومازالت الدولة تسعى لضم المزيد للقضاء على الفقر، ترقبوا معنا الفقرات التالية للحصول موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر أبريل 2024.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر أبريل 2024

تدعم الدولة الفئة الفقيرة المتعففة التي لا تملك أي دخل شهري لكي يعيشون حياة كريمة ويكون لديهم الدخل الشهري المناسب للتغلب على ظروف المعيشة، وقد أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي على أن تبدأ عملية صرف المعاش بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك وتحديداً يوم الإثنين الموافق 15 من أبريل 2024 ولمدة 5 أيام الجمعة 19 من أبريل 2024 وعملية الصرف متاحة من عدة منافذ فوري و ماكينات atm والبريد المصري.

خطوات الاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة

هناك فئات تقدمت لبرنامج معاش تكافل وكرامة مؤخراً وينتظرون موعد صرف المعاش بفارغ من الصبر، ويريدون معرفة قيمة المستحقات ونصيب كل فرد في المعاش ولذلك خصصت الوزارة موقع إلكتروني للاستعلام عن طريق اتباع ما يلي: