موعد صلاة عيد الفطر في اليمن 2024 صنعاء وكيفية تأدية صلاة عيد الفطر المبارك الذي يهل عليا الأربعاء العاشر من الشهر الجاري أي يعد دقائق قليلة جدًا، حيث تعد صلاة العيد من الشعائر الدينية التي يحبها المسلمون في كل مكان وتنتظرها الأمة الإسلامية لهذا فإن موعد صلاة العيد من الأمور التي دائما ما يبحث عنها المسلمون في مثل هذه الأوقات، في هذا التقرير عبر موقعكم الإلكتروني البديل نكشف لكم طريقة الصلاة وموعدها في اليمن.

موعد صلاة عيد الفطر في اليمن 2024

تمثل صلاة العيد في اليمن دور مركزي في حياة المسلمون في اليمن، فبعدها يتجمع الأهل والأصدقاء والأقارب لقضاء أجازة سعيدة مع الأسر ويخرج بعضهم إلى الساحات من أجل الرِّحْلات سواء البرية أو الجوية ومنهم من يتجه إلى الحدائق العامة، برغم الظروف التي يعيشها المواطنين في اليمن، ألا إن الكثيرين يرغبون في الاستمتاع بهذه العطلة في التجمعات للاستمتاع بعطلة العيد، ونذكركم برابط موعد صلاة العيد في المغرب.

أما عن موعد صلاة عيد الفطر المبارك في اليمن فيبدأ في تمام الساعة السادسة صباحًا وحتي الساعة السادسة والنصف تقريبًا وذلك في مدينة صنعاء والمدن القريبة منها، لذا على باقي المحافظات تحري موعد الصلاة، ونذكركم بموعد صلاة العيد في السعودية.

كيفية تأدية صلاة عيد الفطر

الركعة الأولى: تكبيرة الإحرام، يليها 7 تكبيرات، قراءة سورة الفاتحة ثم سورة الأعلى.

الركعة الثانية: تكبيرة القيام، يليها 5 تكبيرات، قراءة الفاتحة وسورة الغاشية، الركوع، القيام، السجود، الجلوس، السجود، ونذكركم برابط موعد صلاة العيد في الجزائر.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح هذا المقال الذي كشفنا فيه موعد صلاة عيد الفطر في اليمن 2024 صنعاء وكيفية تأدية صلاة عيد الفطر.