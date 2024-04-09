“ملكة اللعبة ومعشوقة الجماهييير”… طريقة شحن شدات ببجي موبايل 2024 عبر موقع ميداس باي أو أب ستور

لعبة ببجي موبايل من ضمن الألعاب التي تعتمد على النمط القتالي بالإضافة إلى إنها من أشهر الألعاب الإلكترونية حول العالم، والتي استطاعت جذب انتباه محبي الألعاب الإلكترونية منذ إصدارها، ولكي يستطيع اللاعب أن يطور الشخصية الخاصة به في اللعبة يجب عليه أن يقوم بشحن الشدات ولذلك نجد الكثير من اللاعبين يبحثون عبر الإنترنت عن أفضل طريقة لشحن شدات ببجي موبايل 2024.

طريقة تنزيل لعبة ببجي موبايل 2024

لكي تستمتع بتجربة قتالية فريدة من نوعها قم بتحميل لعبة ببجي موبايل على هاتفك من خلال اتباع الخطوات التالية:

يجب عليك في البداية أن تدخل إلى متجر التطبيقات على هاتفك (Play store).

وبعد ذلك أكتب اسم اللعبة ببجي موبايل في محرك البحث ثم اضغط (بحث).

ستظهر أمامك العديد من الأيقونات فقم بالضغط على الأيقونة الأولى الخاصة باللعبة.

اضغط بعد ذلك على (تنزيل اللعبة) وانتظر حتى تتم عملية التنزيل.

الخطوة الخامسة: وبعد أن تتأكد من تثبيت اللعبة على هاتفك قم بالدخول إليها واستمتع بالأجواء القتالية.

متطلبات لعبة ببجي موبايل

أجهزة الأندرويد:

نظام التشغيل: أندرويد 5.1.1 أو أعلى.

الذاكرة الداخلية: 2 جيجا بايت أو أكثر

ذاكرة الوصول العشوائية: 2 جيجا بايت أو أكثر

أجهزة iOS:

أيفون iPhone 5S أو أعلى.

أيباد 2 أو أعلى.

طريقة شحن شدات ببجي موبايل 2024

شحن الشدات من موقع ميداس باي:

في البداية قم بالبحث عن الموقع الرسمي للعبة ببجي موبايل وهو (ميداس باي).

وبعد ذلك قم بتسجيل الدخول إلى حسابك وابحث عن خيار شحن الشدات.

ستنتقل إلى صفحة البيانات لذلك ابدأ في إدخال البيانات المطلوبة مثل عدد الشدات وطريقة الدفع التي تتناسب معك.

وفي النهاية وبعد إدخال جميع البيانات أكمل عملية الدفع حتى تتسلم الشدات على حسابك.

شحن الشدات عن طريق آب ستور: