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موعد صلاة عيد الفطر المبارك أبوظبي الإمارات.. احتفالات المسلمين بعيد الفطر
يتساءل الجميع من المسلمين بجميع الدول العربية عن معرفة ترقب هلال شهر شوال، بخاصة الدول التي قامت من بداية صيام رمضان كاملا ابتداء من تاريخ11 من مارس الماضي، بخاصة هذه الدول أبو ظبي، الكويت، عبر تلك السطور التالية سنوضح لكم جميع التفاصيل التي تتعلق بهذا الموضوع في السطور القادمة انتظرنا.
موعد صلاة عيد الفطر المبارك أبوظبي
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بأبوظبي انه اليوم الثلاثاء الموافق 9 من أبريل سيوافق المكمل لشهر رمضان الكريم، علية فإنه غدا الأربعاء الموافق 10 من أبريل هو أول أيام عيد الفطر المبارك،من اجل ذلك سيؤدي المسلمين صلاة عيد الفطر في الساحات والمساجد المحددة للصلاة في تمام الساعة 6:00صباحا أعادة الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.
تعرف أي اهم واشهر الاحتفالات بعيد الفطر المبارك في ابو ظبي
- يترقب جميع المسلمين موعد عيد الفطر المبارك، من اجل اختتام شهر رمضان المبارك، اللذين بذلوا فيه قصاري جهودهم من اجل التقرب إلي الله عز وجل، حيث أقاموا الصلاة، تلو القران الكريم، أقاموا الليل بنية خالصة لله عز وجل، حيث في بداية أول أيام عيد الفطر المبارك يقوموا من النوم ويرتدوا الثياب الحسن، يتطهروا بأطيب المعطرات الحسنة لأنها من مظاهر الإسلام.
- ثم بعد ذلك يصطحب ألأباء الأطفال من اجل أداء الصلاة في المساجد والساحات المخصصة بصلاه العيد.
- ثم يعودوا إلي البيوت من اجل تناول الطعام، الحلوي.
- يذهبوا بعد ذلك إلي تهنئة الأهل والأقارب، الأصحاب من اجل إدخال الفرحة والبهجة والسرور.