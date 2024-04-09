 موعد صلاة عيد الفطر المبارك أبوظبي الإمارات.. احتفالات المسلمين بعيد الفطر

يتساءل الجميع من المسلمين بجميع الدول العربية عن معرفة ترقب هلال شهر شوال، بخاصة الدول التي قامت من بداية صيام رمضان كاملا ابتداء من تاريخ11 من مارس الماضي، بخاصة هذه الدول أبو ظبي، الكويت، عبر تلك السطور التالية سنوضح لكم جميع التفاصيل التي تتعلق بهذا الموضوع في السطور القادمة انتظرنا.

موعد صلاة عيد الفطر المبارك أبوظبي

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بأبوظبي انه اليوم الثلاثاء الموافق 9 من أبريل سيوافق المكمل لشهر رمضان الكريم، علية فإنه غدا الأربعاء الموافق 10 من أبريل هو أول أيام عيد الفطر المبارك،من اجل ذلك سيؤدي المسلمين صلاة عيد الفطر في الساحات والمساجد المحددة للصلاة في تمام الساعة 6:00صباحا أعادة الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.

تعرف أي اهم واشهر الاحتفالات بعيد الفطر المبارك في ابو ظبي