“الله أكبر الله أكبر” قنوات تكبيرات العيد 2024.. تردد جميع القنوات الناقلة لتكبيرات العيد غدًا الأربعاء

لم يتبق سوى دقائق معدودة على عيد الفطر المبارك، التي ينتظره ملايين المسلمين في مختلف دول العالم العربي والإسلامي، فضلاً عن أن الكثير من الأشخاص يبحثون عن القنوات التي ستقوم ببث تكبيرات عيد الفطر، لكي يعيشوا معها الأجواء ويتأملوا في الإستماع إلى هذه الكلمات الرنانة والأكثر من رائعة، ولذا سنوضح لكم في السطور التالية تردد هذه القنوات حتى يتعرف عليها الجميع.

تردد قناة السعودية قرأن لنقل تكبيرات العيد

يمكن القيام بتنزيل قناة السعودية قرأن على جهازك الإستقبال الخاص بك، عبر إدخال المعلومات المتمثلة في الأتي:-

القمر الصناعي لقناة السعودية يكون النايل سات.

التردد الجديد للقناة فهو 12149.

معدل الترميز للقناة يكون 27500.

معامل التصحيح: ¾

استقطاب قناة السعودية قرأن فهو أفقي.

تردد قناة كنوز

ويمكنك كذلك مشاهدة البث المباشر لتكبيرات عيد الفطر المبارك، والإستماع إلى أجل هذه الكلمات الرنانة والأكثر من رائعة، وفقًا للبيانات التالية: –

القمر الصناعي يكون النايل سات.

التردد فهو 12015.

معامل الترميز فهو 27500.

استقطاب القناة يكون عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة إكسترا نيوز

ويمكنك كذلك مشاهدة قناة إكسترا نيوز لمشاهدة تكبيرات عيد الفطر المبارك، والإنصات إليها بكل حيوية، وفقًا للمعلومات التالية:-