“السؤال الأكثر طلبا”.. حقيقة بيع أسطوانات الغاز في المملكة العربية السعودية وصدور التراخيص

نتيجة لإصرار المملكة العربية السعودية على تنفيذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير احتياجات المواطنين السعوديين وزيادة كفاءة الطاقة فقد أعلنت وزارة الطاقة عن بدء بيع أسطوانات الغاز المنزلي في جميع المدن وإعطاء التراخيص اللازمة لعدد من المنافذ لبيعها مثل محطات الوقود، بالإضافة إلى ما سبق فقد كشفت بعض الجهات المسئولة داخل الوزارة عن أنواع أسطوانات الغاز التي سيتم بيعها وأسعارها المختلفة.

حقيقة بيع أسطوانات الغاز في المملكة

بعد انتشار العديد من الأخبار حول بدء بيع أسطوانات الغاز في السعودية أراد البعض التأكد من صحة تلك الأخبار، ولذلك قامت وزارة الطاقة بالإعلان عبر مواقعها عن البدء في إعطاء تراخيص لبيع اسطوانات الغاز المنزلي وبذلك سيتمكن جميع المواطنين من شراء تلك الأسطوانات في أي وقت مما يزيد من الخيارات أمامهم ويسهل المعيشة عليهم.

أنواع أسطوانات الغاز في المملكة

تختلف أسعار أسطوانات الغاز داخل المملكة العربية السعودية نتيجة لوجود عدة أنواع منها، ويمكنك التعرف على أنواع الاسطوانات من خلال الأتي:

أسطوانة معدنية رقيقة جداً: يأتي ذلك النوع محاط بالألياف كما أنه لا يستطيع تحمل الضغط.

أسطوانة مصنوعة من المعدن: يحتوي ذلك النوع على المعدن بالإضافة إلى نسبة قليلة من الألياف.

أسطوانة المعدن والبلاستيك: يحتوي ذلك النوع على أنسجة مختلفة بالإضافة إلى صمام معدني محاط بالخيوط.

أسطوانة الغاز المعدنية الخالصة: يحتوي ذلك النوع على معدن فقط لا غير ولذلك يضم عدد كبير من المناطق الملحومة.

أسعار أسطوانات الغاز في المملكة

وفقاً للتطورات الأخيرة ومع بدء عملية بيع أسطوانات الغاز المنزلي أراد عدد كبير من المواطنين الاطلاع على جميع أسعار تلك الأسطوانات، ولذلك قامت شركة أرامكو بالكشف عن زيادة أسعار الأسطوانات الغازية وهو الموضح كالآتي:

سعر أسطوانة الغاز: يتراوح سعرها بين 20 إلى 22 ريال سعودي.

سعر تعبئة أسطوانة الغاز متوسطة الحجم: يصل سعرها إلى حوالي 19.85 ريال سعودي.

سعر تعبئة أسطوانة الغاز كبيرة الحجم: يصل سعرها إلى حوالي 41 ريال سعودي.

بالإضافة إلى ما سبق فقد أشارت الشركة إلى أن أسطوانات الغاز تأتي بحجمين مختلفين يصل وزن الأول إلى 11 كيلوغرام أما الحجم الثاني فيصل وزنه إلى 22 كيلوغرام، ولذلك فإن أسعار الأسطوانات تختلف بعد إضافة القيمة الضريبية.